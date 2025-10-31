Насірова засудили до 6 років позбавлення волі

Колишнього керівника Державної фіскальної служби Романа Насірова засудили до шести років позбавлення волі та штрафу, визнавши його винним у зловживанні службовим становищем.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.

Що відомо про рішення суду?

Романа Насірова визнали винним та засудили до 6 років позбавлення волі зі штрафом 17 тисяч гривень з позбавленням права на 3 роки обіймати посади в органах державної влади та органах місцевого самоврядування.

Також це стосується державних і комунальних підприємств, установ та організаціях, які пов'язані із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій. Його взяли під варту у залі суду.

Вирок суду набирає законної сили через тридцять днів із дня проголошення, якщо його не буде оскаржено в апеляційному порядку,

– ідеться у повідомленні.

Водночас зазначається, що колишнього керівника одного з департаментів ДФС Володимира Новікова, який за версією слідства був його посібником, ВАКС виправдав, не знайшовши у його діях складу злочину.

Які деталі справи Насірова відомі?

Руслан Насіров впродовж ‎2015 – 2016 років, особисто ухвалив низку незаконних рішень про розстрочення податкового боргу та зобов'язань ТОВ "Фірма "Хас", ТОВ "Карпатнадраінвест", ТОВ "Надра Геоцентр".

Ці рішення були прийняті ним з порушенням визначеної законом процедури, а саме за відсутності належного обґрунтування та законних підстав, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді не надходження обов’язкових платежів до державного бюджету у сумі понад 2 мільярдів гривень,

– ідеться у повідомленні.

Що цьому передувало?