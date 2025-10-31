Насірова засудили до 6 років позбавлення волі
- Романа Насірова засудили до 6 років позбавлення волі, штрафу 17 тисяч гривень та позбавили права на 3 роки обіймати державні посади.
- Його визнали винним у незаконному розстроченні податкових боргів, що призвело до ненадходження понад 2 мільярдів гривень до бюджету.
Колишнього керівника Державної фіскальної служби Романа Насірова засудили до шести років позбавлення волі та штрафу, визнавши його винним у зловживанні службовим становищем.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.
Дивіться також За ексзаступника голови Верховного суду Львова внесли 20 мільйонів гривень застави
Що відомо про рішення суду?
Романа Насірова визнали винним та засудили до 6 років позбавлення волі зі штрафом 17 тисяч гривень з позбавленням права на 3 роки обіймати посади в органах державної влади та органах місцевого самоврядування.
Також це стосується державних і комунальних підприємств, установ та організаціях, які пов'язані із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій. Його взяли під варту у залі суду.
Вирок суду набирає законної сили через тридцять днів із дня проголошення, якщо його не буде оскаржено в апеляційному порядку,
– ідеться у повідомленні.
Водночас зазначається, що колишнього керівника одного з департаментів ДФС Володимира Новікова, який за версією слідства був його посібником, ВАКС виправдав, не знайшовши у його діях складу злочину.
Які деталі справи Насірова відомі?
Руслан Насіров впродовж 2015 – 2016 років, особисто ухвалив низку незаконних рішень про розстрочення податкового боргу та зобов'язань ТОВ "Фірма "Хас", ТОВ "Карпатнадраінвест", ТОВ "Надра Геоцентр".
Ці рішення були прийняті ним з порушенням визначеної законом процедури, а саме за відсутності належного обґрунтування та законних підстав, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді не надходження обов’язкових платежів до державного бюджету у сумі понад 2 мільярдів гривень,
– ідеться у повідомленні.
Що цьому передувало?
Нагадаємо, у квітні ВАКС взяв під варту Романа Насірова, а також збільшив розмір застави з 27 до 40 мільйонів гривень, частково задовольнивши клопотання прокурора Спеціальної антикорупційної прокуратури.
Вже менше ніж за місця за нього внесли заставу у повному розмірі – 40 мільйонів гривень. Ще тоді зазначали, що його звинувачують в отриманні "найбільшого хабаря в історії України" у сумі 722 мільйонів гривень.