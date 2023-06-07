Загроза родючості та забруднення Дніпра: що буде, коли стабілізується течія з Каховської ГЕС

Наслідки від затоплення Півдня України будуть дуже складними. Справлятися з ними доведеться ще багато років. Більше про те, до чого призведе підрив Каховської ГЕС – читайте в авторській колонці для сайту 24 Каналу.

Рівень води постійно зростає

Поки не стабілізувалася водність говорити про наслідки дуже складно. Наразі можуть бути лише певні попередні міркування з цього приводу.

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Станом на зараз рівень води постійно збільшується. Це велика проблема. Скоріш за все, через 1 – 2 дні вода досягне максимуму й стабілізується. Лише тоді можна буде оцінити рівень заподіяної шкоди. Ми побачимо територію безпосередньо тривалого затоплення, а не разового, коли вода може піти.

Тобто мовиться про таке затоплення, яке буде на декілька тижнів або місяців. Фахівці гідротехнічного профілю кажуть, що на цій території вода може почати спадати через 2 – 3 місяці.

Єдине, що можу сказати однозначно, це те, що при будь-якому сценарії по часу, ми все одно будемо мати дуже серйозні наслідки, які, на жаль, долатимемо багато років. Стосуватимуться ці наслідки Півдня України.

Важливо зауважити, що може відбутися підвищення небезпеки епідеміологічної ситуації. Існує ризик спалаху інфекційних хвороб, якщо ці води будуть нести певні небезпечні речовини з каналізаційних мереж, або місць відходів. Однак сьогодні важко про це щось говорити конкретно.

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Загроза родючості

Також існує загроза забруднення Дніпра, бо зараз в ріку скидається вода з Каховського водосховища та затоплених територій, на яких можуть бути різні забруднюючі речовини. Наразі швидкість течії дуже висока – 27 метрів на секунду. За таких умов виявити рівень забруднення неможливо, оскільки дуже швидко змінюється стан води. Коли стабілізується ситуація, зможемо побачити забруднення і схвалювати подальші рішення.

Водночас я не думаю, що є загроза для опріснення Чорного моря.

Найважливіше те, що землі, які декілька місяців перебуватимуть під шаром води, можуть втрати родючість. Це буде загрозою для подальших врожаїв. Перетворити потім цю землю в родючу буде дуже складно.

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Однак маємо приклад Ізраїля, який на зовсім неродючих ґрунтах вирощує чимало овочів і фруктів. У них є особливі технології для таких специфічних ґрунтів. Мабуть, будемо запозичувати досвід таких країн, як Ізраїль.

Однак це вже питання не сьогодення. Зараз у нас є інші загрози.