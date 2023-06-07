Угроза плодородию и загрязнения Днепра: что будет, когда стабилизируется течение с Каховской ГЭС

Последствия от затопления Юга Украины будут очень сложными. Справляться с ними придется еще много лет. Больше о том, к чему приведет подрыв Каховской ГЭС – читайте в авторской колонке для сайта 24 Канала.

Уровень воды постоянно растет

Пока не стабилизировалась водность, говорить о последствиях очень сложно. Сейчас могут быть только определенные предварительные размышления по этому поводу.

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На сегодня уровень воды постоянно увеличивается. Это большая проблема. Скорее всего, через 1 – 2 дня вода достигнет максимума и стабилизируется. Только тогда можно будет оценить уровень причиненного ущерба. Мы увидим территорию непосредственно длительного затопления, а не разового, когда вода может уйти.

То есть говорится о таком затоплении, которое будет на несколько недель или месяцев. Специалисты гидротехнического профиля говорят, что на этой территории вода может начать спадать через 2 – 3 месяца.

Единственное, что могу сказать однозначно, это то, что при любом сценарии по времени мы все равно будем иметь очень серьезные последствия, которые, к сожалению, будем преодолевать много лет. Будут касаться эти последствия Юга Украины.

Важно отметить, что может произойти повышение опасности эпидемиологической ситуации. Существует риск вспышки инфекционных болезней, если эти воды будут нести определенные опасные вещества из канализационных сетей или мест отходов. Однако сегодня трудно об этом говорить конкретно.

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Угроза плодородию

Также существует угроза загрязнения Днепра, потому что сейчас в реку сбрасывается вода из Каховского водохранилища и затопленных территорий, на которых могут быть разные загрязняющие вещества. Сейчас скорость течения очень высокая – 27 метров в секунду. В таких условиях выявить уровень загрязнения невозможно, поскольку очень быстро меняется состояние воды. Когда стабилизируется ситуация, мы сможем увидеть загрязнение и одобрять дальнейшие решения.

В то же время, я не думаю, что есть угроза для опреснения Черного моря.

Самое важное, что земли, которые несколько месяцев будут находиться под слоем воды, могут утратить плодородие. Это будет являться угрозой для дальнейших урожаев. Превратить потом эту землю в плодородную будет очень сложно.

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Однако есть пример Израиля, который на совсем неплодородных почвах выращивает немало овощей и фруктов. У них есть особые технологии для таких специфических почв. Пожалуй, будем заимствовать опыт таких стран как Израиль.

Однако это уже вопрос не сегодняшнего дня. Сейчас у нас есть другие угрозы.