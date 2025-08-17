Вибухи у Росії, ЗСУ вибили ворога на ключових ділянках фронту: хронологія війни 1271 дня війни
Окупанти щодня і щоночі обстрілюють мирні міста, зокрема "Шахедами". Ворог не припиняє спроб прорвати нашу оборону на фронті. ЗСУ зупиняють противника та вибивають його з української землі, переносячи війну на територію росіян.
Про перебіг ситуації на фронті, просування ворога та успіхи ЗСУ, наслідки ворожих обстрілів та важливі події на міжнародній арені, передає 24 Канал.
Що відбувалося в Україні та світі 17 серпня?
ЗМІ опублікували текст "мирного листа" Меланії Трамп до Путіна
Меланія Трамп написала Путіну листа, в якому закликала його захистити українських дітей, викрадених Росією з окупованих територій.
Лист закінчується словами "Час настав" і апелює до відповідальності лідерів захищати невинність дітей незалежно від політичних розбіжностей.
Катастрофічна, несправедлива, але найкраща з можливого, – Telegraph про потенційну мирну угоду
Потенційна мирна угода між Україною і Росією передбачає, що Україна залишає Донбас, Росія робить незначні територіальні поступки, а США надають Україні гарантії безпеки, схожі на статтю 5 НАТО.
Ця угода стане трагедією для України, але, можливо, найкращою з можливих. Таку парадоксальну думку висловили The Telegraph.
"Окреслена угода не виглядає такою поганою, як можна було побоюватися. Диявол криється в деталях. Якщо Путін наполягатиме на значній передачі територій під контроль Росії, доведеться зважити, чи не є цей результат кращим, ніж той, якого можна досягти шляхом значного збільшення поставок озброєнь до України та знову посилення санкцій проти Росії", – указали журналісти.
Дрони атакували залізницю у Воронезькій області
У Воронезькій області Росії вночі 17 серпня пролунала серія вибухів. Повідомлялося про зникнення інтернету та активність дронів. Губернатор області повідомив про те, що була атаковані залізнична станція, пошкоджено ЛЕП, затримано рух кількох поїздів.
До слова, тривогу оголосили в багатьох регіонах Росії, зокрема Московській області.
ЗСУ вибили окупантів на важливих ділянках: огляд фронту ISW
ЗСУ досягли успіхів на ключових ділянках фронту, просунувшись на 2,5 кілометра та звільнивши кілька населених пунктів.
- Українські захисники просунулися на Покровському напрямку. Аналітики зауважують, що ЗСУ, ймовірно, зачистили кілька населених пунктів поблизу Добропілля. Згідно з геолокаційними кадрами, українські військові вибили окупантів в районі Веселого та Грузького.
- Сили оборони України просунулися на Великомихайлівському напрямку. Так, українські захисники вибили російських військових з Андріївки – Клевцового.
- Російські військові мали просування на Сіверському напрямку. Геолокаційні відеозаписи від 16 серпня свідчать про те, що противник, ймовірно, захопив Серебрянку.