06:20, 17 серпня

Потенційна мирна угода між Україною і Росією передбачає, що Україна залишає Донбас, Росія робить незначні територіальні поступки, а США надають Україні гарантії безпеки, схожі на статтю 5 НАТО.

Ця угода стане трагедією для України, але, можливо, найкращою з можливих. Таку парадоксальну думку висловили The Telegraph.

"Окреслена угода не виглядає такою поганою, як можна було побоюватися. Диявол криється в деталях. Якщо Путін наполягатиме на значній передачі територій під контроль Росії, доведеться зважити, чи не є цей результат кращим, ніж той, якого можна досягти шляхом значного збільшення поставок озброєнь до України та знову посилення санкцій проти Росії", – указали журналісти.