Оккупанты ежедневно и каждую ночь обстреливают мирные города, в частности "Шахедами". Враг не прекращает попыток прорвать нашу оборону на фронте. ВСУ останавливают противника и выбивают его с украинской земли, перенося войну на территорию россиян.

О ходе ситуации на фронте, продвижение врага и успехи ВСУ, последствия вражеских обстрелов и важные события на международной арене, передает 24 Канал.

Что происходило в Украине и мире 17 августа?