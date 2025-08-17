О ходе ситуации на фронте, продвижение врага и успехи ВСУ, последствия вражеских обстрелов и важные события на международной арене, передает 24 Канал.
СМИ опубликовали текст "мирного письма" Мелании Трамп к Путину
Письмо заканчивается словами "Время пришло" и апеллирует к ответственности лидеров защищать невиновность детей независимо от политических разногласий.
Катастрофическая, несправедливая, но лучшая из возможного, – Telegraph о потенциальном мирном соглашении
Дроны атаковали железную дорогу в Воронежской области
ВСУ выбили оккупантов на важных участках: обзор фронта ISW
Мелания Трамп написала Путину письмо, в котором призвала его защитить украинских детей, похищенных Россией с оккупированных территорий.
Потенциальное мирное соглашение между Украиной и Россией предусматривает, что Украина оставляет Донбасс, Россия делает незначительные территориальные уступки, а США предоставляют Украине гарантии безопасности, похожие на статью 5 НАТО.
Это соглашение станет трагедией для Украины, но, возможно, лучшей из возможных. Такое парадоксальное мнение высказали The Telegraph.
"Очерченная сделка не выглядит такой плохой, как можно было опасаться. Дьявол кроется в деталях. Если Путин будет настаивать на значительной передаче территорий под контроль России, придется взвесить, не является ли этот результат лучшим, чем тот, которого можно достичь путем значительного увеличения поставок вооружений в Украину и снова усиление санкций против России", – указали журналисты.
В Воронежской области России ночью 17 августа прогремела серия взрывов. Сообщалось об исчезновении интернета и активности дронов. Губернатор области сообщил о том, что была атакованы железнодорожная станция, повреждена ЛЭП, задержано движение нескольких поездов.
К слову, тревогу объявили во многих регионах России, в частности Московской области.
ВСУ достигли успехов на ключевых участках фронта, продвинувшись на 2,5 километра и освободив несколько населенных пунктов.