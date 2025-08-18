Ситуація на фронті залишається складною. Наразі головні зусилля російських окупаційних військ зосереджені на Покровському та Запорізькому напрямках.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю головнокомандувача ЗСУ генерала Олександра Сирського для "РБК-Україна".

На яких напрямках росіяни зосереджують зусилля?

Олександр Сирський розповів, що ситуація на фронті характеризується продовженням стратегічної наступальної операції Росії. За його словами, зараз противник проводить перегрупування і концентрується на двох основних напрямках.

Це Покровський напрямок, який для росіян залишається визначальним. І тепер ворог перекидає свої частини з Сумського на Запорізький напрямок. Тобто це буде другий напрямок, на якому ворог планує розпочати активні наступальні дії,

– пояснив головнокомандувач ЗСУ.

Сирський додав, що наразі на Запорізькому напрямку тривають дії невисокої інтенсивності.

Але реалізуючи цілі та вказівки Путіна, окупанти намагаються завдати також і там потужного удару, що планувався ще рік тому. Ви ж пам'ятаєте, що Курська операція якраз зірвала їхні плани…

– зазначив він.

Головнокомандувач нагадав, що після початку операції ЗСУ росіяни перекинули частину сил із Запорізької області до Курщини, зокрема 76-ту десантно-штурмову дивізію. Тепер метою ворога є прорив української оборони та просування вглиб території.

Що зараз відбувається в районі Покровська?