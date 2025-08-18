Два пріоритетні напрямки: Сирський розкрив плани росіян на фронті
- Російські окупаційні війська зосереджують зусилля на Покровському та Запорізькому напрямках, проводячи перегрупування.
- Загалом, за словами Сирського, ситуація на фронті характеризується продовженням стратегічної наступальної операції Росії.
Ситуація на фронті залишається складною. Наразі головні зусилля російських окупаційних військ зосереджені на Покровському та Запорізькому напрямках.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю головнокомандувача ЗСУ генерала Олександра Сирського для "РБК-Україна".
Читайте також Окупантам їх не шкода: офіцер ЗСУ сказав, кого Росія кидає в бій на Покровському напрямку
На яких напрямках росіяни зосереджують зусилля?
Олександр Сирський розповів, що ситуація на фронті характеризується продовженням стратегічної наступальної операції Росії. За його словами, зараз противник проводить перегрупування і концентрується на двох основних напрямках.
Це Покровський напрямок, який для росіян залишається визначальним. І тепер ворог перекидає свої частини з Сумського на Запорізький напрямок. Тобто це буде другий напрямок, на якому ворог планує розпочати активні наступальні дії,
– пояснив головнокомандувач ЗСУ.
Сирський додав, що наразі на Запорізькому напрямку тривають дії невисокої інтенсивності.
Але реалізуючи цілі та вказівки Путіна, окупанти намагаються завдати також і там потужного удару, що планувався ще рік тому. Ви ж пам'ятаєте, що Курська операція якраз зірвала їхні плани…
– зазначив він.
Головнокомандувач нагадав, що після початку операції ЗСУ росіяни перекинули частину сил із Запорізької області до Курщини, зокрема 76-ту десантно-штурмову дивізію. Тепер метою ворога є прорив української оборони та просування вглиб території.
Що зараз відбувається в районі Покровська?
- Покровський напрямок залишається найгарячішим на фронті. Речник ОСУВ "Дніпро Віктор Трегубов раніше повідомляв, що окупанти в районі Покровська та Добропілля зосередили колосальну кількість військових – понад 100 тисяч загалом.
- Ситуація особливо ускладнилася після того, як окупанти прорвали першу лінію української оборони під Добропіллям і просунулися у районі кількох населених пунктів. Однак вже 15 серпня стало відомо, що Силам оборони вдалося вибити ворога: росіян відкинули одразу біля 7 населених пунктів.
- 17 серпня в Генштабі ЗСУ також повідомили, що українським захисникам вдалося зачистити від ворожих груп та одиночних окупантів місто Покровськ.