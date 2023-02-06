Як росіяни обирають напрямок для наступу: військовий експерт назвав головний критерій

Росіяни не полишають спроб наступати на Лиманському та Куп'янському напрямках. Сьогодні найгарячіша ситуація в районі Бахмута та Вугледара, а також Куп'янська. Чому окупанти обрали саме ці напрямки – читайте далі.

Річ у тім, що війна дуже сильно залежить від логістики. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Павло Нарожний.

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Чому росіяни намагаються наступати на Сході

Так, за Донецьком дуже близько до кордону з Росією, а також розвинена логістика: там є залізничні гілки та багато автомобільних доріг. Така ж ситуація і на Луганщині – загарбникам дуже просто доставити туди зброю, особовий склад, їжу тощо.

Водночас дуже складно організувати логістику для окупаційного війська на Південному напрямку – Запоріжжя та Херсонщина. Росіянам доводиться здійснювати постачання або через Маріуполь, або через Крим.

Це робиться дуже повільно, тому там росіяни наразі навіть не роблять спроб розвивати наступ,

– пояснив військовий експерт.

Нарожний пояснив, як окупанти обирають напрямок для наступу: дивіться відео

Чи є загроза з Півночі

Наразі на Півночі України ситуація відносно спокійна, оскільки угруповання російської армії на території Білорусі складає до 15 тисяч окупантів. Зараз вони є малоспроможними до наступу, адже не мають важкої техніки.

Крім того, немає жодних ознак, що білоруська армія піде в атаку. Навіть якщо вони підуть – їх дуже мало, вони ніколи не воювали й не мають жодної мотивації для цього.

Наступ з території Білорусі є малоймовірним. Крім того, там на нашому боці географія. Чернігівська область – це суцільні ліси, болота, річки й дуже мало асфальтованих доріг по яких міг би пройти ворог,

– зауважив військовий експерт.

До того ж Збройні Сили України гарно підготувалися до можливого наступу з території Білорусі.

Яка мета окупантів на Сході

Тож єдиний напрямок, де загарбники можуть наступати – це Донецька та Луганська області. А роблять вони це для того, щоб скоротити лінію фронту, яка наразі складає близько 1,5 тисячі кілометрів.

"Це величезна логістична проблема – воювати на такому величезному фронті такою маленькою кількістю солдат. Зараз угрупування російської армії складає близько 300 тисяч військових, наших там – близько 500 тисяч", – підсумував Нарожний.

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