Как россияне выбирают направление для наступления: военный эксперт назвал главный критерий

Россияне не оставляют попыток наступать на Лиманском и Купянском направлениях. Сегодня самая горячая ситуация в районе Бахмута и Угледара, а также Купянска. Почему оккупанты выбрали именно эти направления – читайте дальше.

Дело в том, что война очень сильно зависит от логистики. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Павел Нарожный.

Заметьте Россия уже идет в наступление, – военный эксперт сказал, что изменилось в тактике врага

Почему россияне пытаются наступать на Востоке

Так, за Донецком очень близко к границе с Россией, а также развита логистика: там есть железнодорожные ветки и много автомобильных дорог. Такая же ситуация и в Луганской области – захватчикам очень просто доставить туда оружие, личный состав, еду и т.д.

В то же время очень сложно организовать логистику для оккупационных войск на Южном направлении – Запорожская и Херсонская области. Россиянам приходится осуществлять поставки либо через Мариуполь, либо через Крым.

Это делается очень медленно, поэтому там россияне пока даже не предпринимают попыток развивать наступление,

– объяснил военный эксперт.

Нарожный объяснил, как оккупанты выбирают направление для наступления: смотрите видео

Есть ли угроза с Севера

На Севере Украины ситуация относительно спокойная, поскольку группировка российской армии на территории Беларуси составляет до 15 тысяч оккупантов. Сейчас они малоспособны к наступлению, ведь не имеют тяжелой техники.

Кроме того, нет никаких признаков того, что белорусская армия пойдет в атаку. Даже если они пойдут – их очень мало, они никогда не воевали и не имеют никакой мотивации к этому.

Наступление с территории Беларуси является маловероятным. Кроме того, там на нашей стороне география. Черниговская область – это сплошные леса, болота, реки и очень мало асфальтированных дорог, по которым мог бы пройти враг,

– заметил военный эксперт.

К тому же, Вооруженные Силы Украины хорошо подготовились к возможному наступлению с территории Беларуси.

Какова цель оккупантов на Востоке

Поэтому единственное направление, где захватчики могут наступать – Донецкая и Луганская области. А делают они это для того, чтобы сократить линию фронта, которая составляет около 1,5 тысячи километров.

"Это огромная логистическая проблема – воевать на таком огромном фронте таким маленьким количеством солдат. Сейчас группировка российской армии составляет около 300 тысяч военных, наших там – около 500 тысяч", – подытожил Нарожный.

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