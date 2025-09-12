Українські захисники завдяки злагодженим діям змогли повністю зупинити російську наступальну операцію на Суми. Окупанти на цьому напрямку зазнали втрат і відійшли.

Нині на Сумщині ще триває кілька боїв. Про це пише 24 Канал з посиланням на пост Володимира Зеленського.

Яка бойова ситуація на Сумському напрямку?

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів президенту про ситуацію на фронті й зокрема про успішні результати в Сумській області. Так станом на сьогодні точно відомо, що російська наступальна операція на Суми повністю зірвана. Нині під ударом перебуває прикордоння Сумщини, але наступальні можливості ворога вичерпані.

Вдячний усім нашим солдатам, сержантам та офіцерам, які виконують бойові завдання на відповідних напрямках і завдають відчутних втрат росіянам,

– написав Володимир Зеленський.

За словами президента, Сили оборони України також активно протидіють російській штурмовій активності на Донеччині та в Запорізькій області.

Під час проведеної Ставки головнокомандувача у п'ятницю, 12 вересня, Володимир Зеленський, визначив конкретні завдання для роботи з партнерами. Йдеться про постачання необхідної зброї для ЗСУ.

Окрім цього, Україна має хороші показники у виробництві перехоплювачів, тож заплановано нарощувати підготовку операторів.

Коли Україна почала операцію зі звільнення Сумщини від окупантів?