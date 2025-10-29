"Вжила спеціальних заходів": Поклонська змінила ім'я через замахи і називала Путіна Перуном

Наталя Поклонська вирішила змінити ім'я. Та коли ця інформація стала публічною, вона накинулася на тих, хто це розкрив.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Медузу".

Як зараз звати Поклонську?

Колишня "прокурорка Криму" обурена, адже в мережу просочилися її особисті дані. Попри те, що її телеграм-канал досі називається "Наталія Поклонська", зараз пропагандистку звати Радведа.

Про це розповів один із Z-блогерів у своєму телеграм-каналі. Ігор Єгоров раніше не раз іронічно проходився по Поклонській, зокрема, у серпні виклав її ролик зі скандальними заявами.

Воювати з НАТО може спадкоємець Путіна. Але є альтернатива. Руни мені кажуть, що після Путіна, Перуна, над Росією буде або світло Білобога, або тінь Чорнобога. Це мир чи війна? Вибір за громовержцем,

– говорить Поклонська.

Поклонська назвала Путіна Перуном: дивіться відео

Днями блогеру надійшов позов від Поклонської через цю публікацію. Жінка заявляє, що ролик був фейковим, його створив штучний інтелект. Та Єгоров звернув увагу, що ім'я позивача – Радведа Поклонська, а не Наталя. І розповів про це в телеграм-каналі.



Той самий позов / Фото з телеграм-каналу Ігоря Єгорова

Цю історію вже в ефірі російського телебачення, на програмі в Соловйова, переповів Z-блогер Сергій Мардан (Ключенков).

Поклонська обрушилася на Мардана з критикою. На обох блогерів вона нарікала, мовляв, чому ж із нею не зв'язалися, не перпитали, чи справді вона назвала Путіна Перуном. А в наступному дописі пояснила: справді подала позов через поширення неправдивого відео.

Вона натякнула, що Мардан працює в інтересах України, адже "радикальні українські блогери, наче шакали, підхоплюють і множать вивалену ним інформаційну сенсацію".

Зміну імені Поклонська пояснила так:

Щодо мене з 2014 року вчинено низку замахів, у зв'язку з чим, як будь-яка нормальна людина, яка хоче захистити своє життя та близьких, я вживаю спеціальних заходів. Персональні дані, що включають місце проживання, прізвище, ім'я, по батькові, в рамках подібних заходів можуть бути змінені. Їхнє поширення несе не просто теоретичну, а цілком реальну загрозу мені та моїй родині.

Насамкінець вона додала, що вважатиме Мардана особисто відповідальним за будь-які негативні дії щодо неї та її близьких і причетним до таких дій.



Як виглядає Наталя Поклонська зараз – один з образів на фотосесії / Фото з її телеграм-каналу

Чим зараз займається Поклонська?

Пропагандистка стала "прокуроркою Криму" після його анексії Росією у 2014 році. У 2016 – 2021 роках була депутаткою сьомого скликання Держдуми. У червні 2022 року її призначили радником генпрокурора Росії.

Таким чином, вона випала з українського інформаційного простору. Але продовжує антиукраїнську діяльність. Наприклад, у вересні вітала дітей "тієї луганської школи, в яку ходила сама".

Імовірно, вибір імені невипадковий. У жовтні 2025-го Поклонська заявила, що не сповідує християнство, і закликала вивчати, "як жили наші предки".

Мене дивує, коли Російська православна церква у XXI столітті продовжує так болісно реагувати на вітання з давніми святами, які існували задовго до приходу християнства. Це здається мені проявом якихось необґрунтованих ревнощів чи страху втратити владу над свідомістю людей,

– написала вона тоді.

І ущипливо додала: язичникам не потрібні "золоті храми, діамантові ікони та посередники".

Цікаво, що навесні 2022 року Поклонська виступила проти використання літери Z як російського символу повномасштабного вторгнення. Вона навіть писала, що проти збройної агресії проти України. Через ці заяви дехто з росіян закликав розправитися з нею.