Поклонська "висловилася" про тристоронню зустріч

Зрадниця Поклонська заявила, що якщо зустріч справді відбудеться, то "кращого місця, ніж Крим, для цього не знайти". За її словами, саме тут відбувалися історичні події світового масштабу, які символізували початок нових епох і змін.

Поклонська наголосила, що саме зараз на півострові "може бути поставлена крапка і закладено нове русло для теперішнього та майбутнього, збудованого на інших договорах і принципах світової політики".

Рузвельт, Ніксон, Форд і Клінтон – чотири президенти США вже були на півострові, і п'ятим може стати Трамп,

– додала зрадниця.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп заявив про намір провести тристоронній саміт за участі Путіна. За даними Axios, зустріч може відбутися вже 22 серпня. Водночас сам російський диктатор поки публічно не підтвердив свою участь.