Поклонская "высказалась" о трехсторонней встрече

Предательница Поклонская заявила, что если встреча действительно состоится, то "лучшего места, чем Крым, для этого не найти". По ее словам, именно здесь происходили исторические события мирового масштаба, которые символизировали начало новых эпох и изменений.

Поклонская подчеркнула, что именно сейчас на полуострове "может быть поставлена точка и заложено новое русло для настоящего и будущего, выстроенного на других договорах и принципах мировой политики".

Рузвельт, Никсон, Форд и Клинтон – четыре президента США уже были на полуострове, и пятым может стать Трамп,

– добавила предательница.

Напомним, ранее Дональд Трамп заявил о намерении провести трехсторонний саммит с участием Путина. По данным Axios, встреча может состояться уже 22 августа. В то же время сам российский диктатор пока публично не подтвердил свое участие.