Только 13 июня появилась информация о том, что Поклонскую выдворили из Россотрудничества. Соответствующий указ подписал сам российский диктатор Владимир Путин. Там она была заместителем руководителя федерального агентства по делам содружества независимых государств.

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А уже на следующий день предательница заявляет, что будет работать советником генерального прокурора России.

Правда, из-за новой должности Поклонская вынуждена прекратить ведение соцсетей и публичную деятельность.

Поклонскую убирают из публичного пространства

Поклонская перешла на сторону российских оккупантов в Крыму в 2014 году, изменив присяге. До этого она работала в прокуратуре, но после захвата полуострова перешла на сторону врага. Именно Поклонская стала одним из лиц оккупации Россией Крыма. Правда вместе с "лицом" россиянам пришлось получить и ее причудливые высказывания.

Сначала заявления Поклонской вселили россиян. Она много грезила о царе Николае II, а также ходила с его изображением.

При этом именно благодаря своей узнаваемости Поклонская сумела пробраться в российский парламент, правда, незаконно. Ведь выборы проходили и в оккупированном Крыму. Поэтому Украина, США, Евросоюз и ряд других стран считают эти голосования незаконными.

Она же пыталась принять участие в выборах и в 2021 году. Но за несколько дней до так называемого "праймериз", где и должны были выбирать кандидатов от путинской партии, сняла свою кандидатуру.

За время своего пребывания в российской госдуме Поклонская продолжала нести всевозможную чепуху. Поэтому начала откровенно раздражать даже самих россиян. А уже позже, когда не попала в парламент, вообще начала критиковать российскую власть.

Дошло до того, что в 2021 году ее назначили послом в африканской стране Кабо-Верде. Правда после сообщения о ее назначении она на время выпала из информационного пространства. А потом оказалось, что никаким послом она не стала. По всей вероятности, побоялась туда ехать. Ведь эта страна перед тем выдала США дипломата из Венесуэлы.

"Засветилась" Поклонская и в войне, которую Россия начала против Украины. При этом достаточно неоднозначно, подняв скандал даже в самой России.

На вторую неделю войны она приехала в оккупированный Херсон с "гуманитарной помощью". В Украине же сразу объявили вознаграждение тому, кто ее поймает – 100 тысяч долларов.

А вот впоследствии она раскритиковала символ российской оккупации – Z. Правда и здесь не избежала кремлевской пропаганды о "братских народах". Но на этот раз за такие высказывания расправу над ней хотели совершить уже сами оккупанты.

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