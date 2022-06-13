Судьба предательницы

На эту "должность" Поклонская была "назначена" 2 февраля 2022 года, перед началом масштабной российской агрессии против Украины в рамках преступной подготовки Кремля к ней.

Подробно Путин уволил предательницу Поклонскую с должности в Россотрудничестве

До того полугода продолжалась трагикомическая эпопея с "назначением" Поклонской на фейковую "должность посла России" в африканском островном государстве Кабо-Верде.

Попытка "почетной ссылки" Поклонской на Кабо-Верде является частью "большой политики" Кремля по отношению к самой России. Ведь с 2014 года раскрученный российскими спецслужбами персонаж Поклонской стал электорально привлекательным россиянам и рассматривался кланом Путина как один из вариантов "транзита" власти, роль формального "президента России", которым раньше там служил Дмитрий Медведев.

Впрочем, следующая "должность" Поклонской в "Россотрудничестве" была уже вероятно связана с преступным замыслом российской власти на установление в Киеве марионеточного фейкового режима по итогу масштабной агрессии, для фейкового "оформления" которого вероятно планировалось привлечь и Поклонскую, опять-таки сугубо на "медийную" роль.

Лишняя

Сейчас для Кремля стало очевидно, что в Киеве у них никаких «должностей» не будет по определению, а на оккупированных россиянами территориях юга Украины Поклонская для них никакой преступной роли не может играть.

Поклонская имеет системные коррупционные конфликты с кланами крымских коллаборантов Аксенова и Константинова, а ее использование в оккупированных Херсоне или Мелитополе вероятно признано оккупантами "нецелесообразным" из-за ее якобы "компромиссной" позиции, которую российские спецслужбы явно преступно готовили "для Киева", а не для зоны боевых действий, где сейчас агрессор распространяет исключительно ксенофобские антиукраинские нарративы.

Примечательно, что все подконтрольные оккупантам "крымские медиа" и "независимые блоггеры и телеграмм-каналы" синхронно "радуются мудрому кадровому решению Путина" как вроде бы признаку "совмещения рядов" российского нацизма.