Колаборантка отметила, что "не планирует" работать на дипломатическом посту в африканской стране. Об этом она сообщила в комментарии российским прогандистским СМИ.
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Поклонская также ответила на вопрос, почему не приступила к исполнению обязанностей в должности посла в Кабо-Верде. По ее словам, причиной стали "личные обстоятельства".
В российском министерстве иностранных дел впоследствии подтвердили сделанное коллаборанткой заявление.
Кабо-Верде выдала США дипломата
В октябре 2021 года Кабо-Верде выдала США дипломата из Венесуэлы Николаса Мадуро. По всей вероятности, именно эти события стали причиной отказа Поклонской работать там послом.
Ведь в Министерстве иностранных дел Украины неоднократно отмечали, что спрятаться от правосудия подозреваемой в государственной измене коллаборантке не удастся даже в Африке.
Что известно о Поклонской: коротко
- Поклонская до 2014 года работала прокурором Генпрокуратуры Украины, а затем, во время оккупации Крыма, перешла на сторону России. В 2016 году прошла в госдуму он путинской партии.
- Украинские правоохранители инкриминируют коллаборантке государственную измену и причастность к незаконному запрету Меджлиса крымскотатарского народа – нарушение законов войны.
- Глава Кремля Путин в октябре 2021 года назначил Поклонскую послом России в Кабо-Верде.