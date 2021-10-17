Власти Кабо-Верде экстрадировали в США венесуэльского бизнесмена Алекса Сааба. Его в США обвиняют в отмывании денег в пользу правительства Мадуро.

Напомним Путин таки отправил Поклонскую в Африку: стала послом в Кабо-Верде

Дипломата из Венесуэлы выдали США

Алекса Сааба задержали по ордеру США в 2020 году в аэропорту в Кабо-Верде. Тогда его самолет, летевший из Ирана в Венесуэлу, остановился на дозаправку.

8 сентября 2021 года Конституционный суд Кабо-Верде одобрил экстрадицию Сааба в США. 16 октября началась его экстрадиция в Штаты. По словам защитника дипломата, Сааба перевели с места домашнего ареста на острове Сал в самолет Министерства юстиции США.

Венесуэльские власти сразу потребовали освободить Сааба, поскольку он имеет дипломатический пост спецпосланника Венесуэлы в Африканском союзе. Впрочем, власти США считают правительство Николаса Мадуро нелегитимным.

Экстрадицию Сааба в Венесуэле уже назвали "похищением венесуэльского дипломата". В знак протеста власти Венесуэлы приостановили переговоры с оппозицией.

При чем тут Поклонская

  • Одиозная сторонница Путина и так называемый "прокурор Крыма" будет в Кабо-Верде послом России.
  • Поклонская считает эту должность признаком высокого доверия от российского президента.
  • Между тем в Украине отмечают, что скрыться от правосудия Поклонская не сможет даже в Африке.
  • В Украине она подозревается в государственной измене и объявлена в розыск.
  • МИД Украины уже поднял перед правительством Кабо-Верде вопрос преступной деятельности Поклонской.
  • Следовательно, есть шанс, что власть Кабо-Верде выдаст "прокурора" Украине.