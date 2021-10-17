Влада Кабо-Верде екстрадувала в США венесуельського бізнесмена Алекса Сааба. Його у США звинувачують у відмиванні грошей на користь уряду Мадуро.

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Дипломата з Венесуели видали США

Алекса Сааба затримали за ордером США у 2020 році в аеропорту в Кабо-Верде. Тоді його літак, що летів з Ірану до Венесуели, зупинився на дозаправку.

8 вересня 2021 року Конституційний суд Кабо-Верде схвалив екстрадицію Сааба в США. 16 жовтня почалася його екстрадиція у Штати. За словами захисника дипломата, Сааба перевели з місця домашнього арешту на острові Сал у літак Міністерства юстиції США.

Венесуельська влада одразу вимагала звільнити Сааба, оскільки він має дипломатичну посаду спецпосланця Венесуели в Африканському союзі. Втім, влада США вважає уряд Ніколаса Мадуро нелегітимним.

Екстрадицію Сааба у Венесуелі вже назвали "викраденням венесуельського дипломата". На знак протесту влада Венесуели призупинили переговори з опозицією.

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