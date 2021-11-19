НАТО допускає розміщення ядерної зброї у Східній Європі: умова

Північноатлантичний альянс може розмістити ядерну зброю в країнах Східної Європи. Однак лише за умови, якщо Німеччина відмовиться від неї.

Так, Німеччина може вирішувати, чи має бути ядерне озброєння на її території. Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг на конференції "NATO Talk 2021" в Берліні.

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Столтенберг відзначив, що як альтернативу тоді можуть розглянути розміщення ядерної зброї в інших європейських країнах. Наприклад, тих, що розташовані на сході від Німеччини.

Звичайно, Німеччина може вирішувати, чи має бути ядерне озброєння на її території, але альтернатива цьому – ядерна зброя в інших європейських країнах, в тому числі на схід від Німеччини,

– зауважив генсек.

Німеччина та ядерна зброя: що треба знати

Існує Стокгольмська ініціатива, що об'єднує 16 країн, які не мають ядерної зброї. Туди входять, зокрема, Німеччина, Іспанія, Швеція, Японія, Канада та Аргентина. Тобто своєї ядерної зброї у Берліну нема.

Однак у німецьких спецсховищах розміщена американська ядерна зброя.