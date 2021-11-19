НАТО допускает размещение ядерного оружия в Восточной Европе: условие

Североатлантический альянс может разместить ядерное оружие в странах Восточной Европы. Однако лишь при условии, если Германия откажется от него.

Так, Германия может решать, должно ли быть ядерное вооружение на ее территории. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на конференции "NATO Talk 2021" в Берлине.

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Столтенберг отметил, что в качестве альтернативы тогда могут рассмотреть размещение ядерного оружия в других европейских странах. Например, тех, которые расположены на востоке от Германии.

Конечно, Германия может решать, должно ли быть ядерное вооружение на ее территории, но альтернатива этому – ядерное оружие в других европейских странах, в том числе на восток от Германии,

– заметил генсек.

Германия и ядерное оружие: что нужно знать

Существует Стокгольмская инициатива, объединяющая 16 стран, не имеющих ядерного оружия. Туда входят, в частности, Германия, Испания, Швеция, Япония, Канада и Аргентина. То есть своего ядерного оружия у Берлина нет.

Однако в немецких спецхранилищах размещено американское ядерное оружие.