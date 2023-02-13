Війна в Україні виснажує запаси боєприпасів: НАТО хоче збільшити виробництво

На війні в Україні витрачають величезну кількість боєприпасів і їхня кількість у союзників зменшується. Рівень використання снарядів вищий за рівень виробництва.

Про це на брифінгу заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг. Він зауважив, що це лягає тягарем на оборонну промисловість, передає 24 Канал.

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Генсек закликав терміново надати Україні зброю

Столтенберг зазначив, що НАТО бачить, що робить Путін, посилаючи тисячі своїх військових на смерть. "Там, де Росії бракує якості, вона намагається взяти кількістю", – зауважив генсек.

За його словами, йдеться про командування, постачання, техніку, навчання, яке у росіян не відповідає рівню ЗСУ. Це, на думку генсека, показує рівень вчасності.

"Україні треба терміново надати більше зброї", – закликав Столтенберг.

НАТО збільшить виробництво

Видання Reuters зазначає, що НАТО попросить своїх членів збільшити запаси боєприпасів, які були сильно виснажені війною в Україні.

Зазначається, що ще до вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року багато країн НАТО не змогли виконати поставлені Альянсом завдання з накопичення озброєнь, оскільки вважалося, що війни на виснаження з масштабними артилерійськими боями відійшли в минуле.

Проте темпи постачань в Україну виснажили західні запаси та оголили дірки в ефективності, швидкості й людських ресурсах ланцюгів постачання.

Якби Європа воювала з Росією, у деяких країн закінчилися б боєприпаси за лічені дні,

– повідомив виданню один європейський дипломат.

Офіційний представник НАТО на умовах анонімності повідомив, що Альянс щойно завершив позачергову інвентаризацію запасів боєприпасів, що залишилися. Через це, ймовірно, НАТО підвищить цільові рівні запасів боєприпасів для своїх членів, повідомило джерело.

"Я був би вражений, якби цілі… не були збільшені", – сказав представник НАТО.

Скільки боєприпасів є в запасах

Дані про те, скільки патронів залишилося у запасах Заходу секретні. Показники НАТО щодо запасів для кожної країни-члена – серед найбільших секретів Альянсу.

Загалом НАТО ставить перед кожним союзником завдання надати певні можливості, які Альянс може використати у разі конфлікту.

Офіційний представник НАТО сказав, що найбільше не вистачає боєприпасів, починаючи від 155-міліметрових снарядів, які використовуються в гаубицях, до ракет HIMARS і боєприпасів для систем ППО, таких як IRIS-T, Patriot і Gepard, які активно використовуються українськими військами.

Очікується, що рішення щодо цілей встановлять на саміті НАТО в Литві в середині липня.