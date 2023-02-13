Война в Украине истощает запасы боеприпасов: НАТО хочет увеличить производство

На войне в Украине тратят огромное количество боеприпасов, и их количество у союзников уменьшается. Уровень использования снарядов выше уровня производства.

Об этом на брифинге заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он отметил, что это ложится бременем на оборонную промышленность, передает 24 Канал.

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Генсек призвал срочно предоставить Украине оружие

Столтенберг отметил, что НАТО видит, что делает Путин, посылая тысячи своих военных насмерть. "Там, где России не хватает качества, она пытается взять количеством", – заметил генсек.

По его словам, речь идет о командовании, поставках, технике, обучении, которое у россиян не соответствует уровню ВСУ. Это, по мнению генсека, показывает уровень своевременности.

"Украине нужно срочно предоставить больше оружия", – призвал Столтенберг.

НАТО увеличит производство

Издание Reuters отмечает, что НАТО попросит своих членов увеличить запасы боеприпасов, сильно истощенных войной в Украине.

Отмечается, что еще до вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года многие страны НАТО не смогли выполнить поставленные Альянсом задачи по накоплению вооружений, поскольку считалось, что войны на истощение с масштабными артиллерийскими боями ушли в прошлое.

Тем не менее, темпы поставок в Украину истощили западные запасы и обнажили дыры в эффективности, скорости и человеческих ресурсах цепей поставок.

Если бы Европа воевала с Россией, у некоторых стран закончились бы боеприпасы за считанные дни.

– сообщил изданию один европейский дипломат.

Официальный представитель НАТО на условиях анонимности сообщил, что Альянс только что завершил внеочередную инвентаризацию оставшихся запасов боеприпасов. Поэтому, вероятно, НАТО повысит целевые уровни запасов боеприпасов для своих членов, сообщил источник.

"Я был бы поражен, если бы цели… не были увеличены", – сказал представитель НАТО.

Сколько боеприпасов есть в запасах

Данные о том, сколько патронов осталось в запасах Запада, секретны. Показатели НАТО по запасам для каждой страны-члена являются одними из самых больших секретов Североатлантического союза.

В целом НАТО ставит перед каждым союзником задачу предоставить определенные возможности, которые Североатлантический союз может использовать в случае конфликта.

Официальный представитель НАТО сказал, что больше всего не хватает боеприпасов, начиная от 155-миллиметровых снарядов, используемых в гаубицах, до ракет HIMARS и боеприпасов для систем ПВО, таких как IRIS-T, Patriot и Gepard, активно используемых украинскими войсками.

Ожидается, что решение о целях будет установлено на саммите НАТО в Литве в середине июля.