Країни Євросоюзу вирішили захиститися від можливого російського вторгнення, створивши вздовж східних кордонів водяний пояс шляхом відновлення боліт. На початку повномасштабного вторгнення в Україну ідею створення водяної перешкоди навколо Києва запропонував радник командувача Сухопутних військ, автор проєкту "Очі" Олександр "Тихоход" Дмітрієв, і це допомогло зупинити наступ на столицю.

Про це йдеться у статті європейського видання Politico, пише 24 Канал.

У чому полягає цей метод?

Ідея Дмитрієва спрацювала. Зображення московських танків, що загрузли в багнюці, облетіли весь світ. Три роки по тому цей акт відчаю надихає країни вздовж східного флангу НАТО розглянути можливість відновлення власних боліт, поєднавши два європейських пріоритети, які дедалі більше конкурують за увагу та фінансування: оборона та клімат,

– пише Politico.

В Європі вважають, що ідея Дмітрієва не лише дозволить захистити кордони від потенційного нападу Росії, але й допоможе боротьбі з глобальним потеплінням. Адже "торф’яні болота вловлюють вуглекислий газ, що нагріває планету, так само добре, як і втоплюють ворожі танки", йдеться в статті.

Фінляндія та Польща повідомили Politico, що вони активно вивчають відновлення боліт як багатоцільовий захід для захисту своїх кордонів та боротьби зі зміною клімату.

Масштабний проєкт Польщі з укріплення кордону "Східний щит" вартістю 10 мільярдів злотих (2,3 мільярда євро), запущений минулого року, "передбачає захист навколишнього середовища, зокрема шляхом формування торфовищ та заліснення прикордонних районів", – йдеться у заяві міністерства оборони країни.

Міністерства оборони та навколишнього середовища Фінляндії восени розпочнуть переговори щодо запуску пілотного проєкту з відновлення боліт, йдеться у статті.

В Міністерстві навколишнього середовища Литви заявили, що відновлення водно-болотних угідь, пов’язане з обороною, обговорюється.

Видання наголошує, що більшість торфовищ ЄС зосереджені саме на кордоні НАТО з Росією та союзницею кремля – Білоруссю. Вони простягаються від фінської Арктики через країни Балтії, повз Сувальський прохід Литви та на схід Польщі.

Ця заболочена місцевість являє собою небезпечну пастку для військових вантажівок і танків. А коли армії не можуть перетнути розмоклу відкриту місцевість, вони змушені переміщуватися в райони, які легше захищати, як це зробила Росія, коли Дмитрієв та його солдати підірвали дамбу на північ від Києва в лютому 2022 року,

– зазначає Politico.

Раніше повідомлялося, що в лютому 2022 року Олександр "Тихоход" Дмитрієв запропонував підірвати дамбу через річку Ірпінь і створити навколо Києва заболочену заплаву. Завдяки цьому прорив окупантів на столицю захлинувся. Ця природна лінія оборони захищає Київ й досі.