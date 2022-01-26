У НАТО підтвердили, що не відмовляться від принципу "відкритих дверей"

Генсек НАТО Єнс Столтенберг підтвердив, що письмові відповіді на кремлівські "гарантії безпеки" передали Росії. Однак він вкотре наголосив, що Альянс не відмовиться від політики "відчинених дверей".

Столтернберг на брифінгу сказав, що пропозиції, які НАТО передало Росії, можуть бути корисні як для Альянсу, так і для Москви. До речі, всі 30 членів НАТО підтримали відповіді.

Важливо США передали Росії письмові відповіді на "гарантії безпеки"

НАТО підготувало свою відповідь Росії. Ми зробили це паралельно з США,

– сказав Столтенберг.

Документ передали російському послу в Бельгії, де розташована штаб-квартира Альянсу. Важливо, що в НАТО відкинули вимоги Росії щодо відмови від розширення.

НАТО хоче пряму лінію зв'язку з Росією

Столтенберг додав, що НАТО пропонує Росії обговорювати питання роззброєння, розміщення ракет середньої та меншої дальності, контролю над озброєннями, зниження загроз в кіберпросторі та загроз, що походять від космічної зброї.

Ба більше, Альянс пропонує Росії встановити пряму лінію зв'язку. Знову наголосили на важливості діалогу, включаючи Раду Росія – НАТО.

США дали Росії письмові відповіді: що відомо

Посол США в Росії Джон Салліван 26 січня привіз до Москви письмову відповідь Вашингтона на "гарантії безпеки". Про це заявили і в російському МЗС, і в американському Держдепі.

Однак наразі оприлюднювати відповіді не планують. Держсекретар США Ентоні Блінкен зазначав, що Вашингтон цього не робитиме. Такого ж кроку чекають від російської сторони.

Проте США наголошують, що відповіді узгоджували із союзниками, зокрема з Україною.

Які "гарантії" вимагала Росія

У грудні 2021 року Росія висунула так звані "гарантії безпеки" до НАТО. Кремль вимагав, щоб Альянс припинив розширення у Східній Європі.

Фактично вимагали, аби до НАТО не приймали Україну та Грузію.

Президент США Джо Байден заявив, що ніхто не може диктувати Альянсу, кому ставати його членами. У НАТО теж одразу сказали, що політику "відчинених дверей" ніхто ставити під сумнів не може.

10 січня щодо "гарантій безпеки" відбулись перемовини між США та Росією, 12 січня – між НАТО та Росією, 13 січня – з ОБСЄ та Кремлем.

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