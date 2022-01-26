В НАТО подтвердили, что не откажутся от принципа "открытых дверей"

Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что письменные ответы на кремлевские "гарантии безопасности" передали России. Однако он в очередной раз подчеркнул, что Альянс не откажется от политики "открытых дверей".

Столтернберг на брифинге сказал, что предложения, которые НАТО передало России, могут быть полезны как для Альянса, так и для Москвы. Кстати, все 30 членов НАТО поддержали ответы.

Важно США передали России письменные ответы на "гарантии безопасности"

НАТО подготовило свой ответ России. Мы сделали это параллельно с США,

– сказал Столтенберг.

Документ передали российскому послу в Бельгии, где расположена штаб-квартира Альянса. Важно, что в НАТО отвергли требования России по поводу отказа от расширения.

НАТО хочет прямую линию связи с Россией

Столтенберг добавил, что НАТО предлагает России обсуждать вопросы разоружения, размещения ракет средней и меньшей дальности, контроля над вооружениями, снижения угроз в киберпространстве и угроз, исходящих от космического оружия.

Более того, Альянс предлагает России установить прямую линию связи. Снова подчеркнули важность диалога, включая Совет Россия – НАТО.

США дали России письменные ответы: что известно

Посол США в России Джон Салливан 26 января привез в Москву письменный ответ Вашингтона на "гарантии безопасности". Об этом заявили и в российском МИДе, и в американском Госдепе.

Однако пока обнародовать ответы не планируют. Госсекретарь США Энтони Блинкен отмечал, что Вашингтон этого не будет делать. Такого же шага ждут от российской стороны.

Однако США отмечают, что ответы согласовывали с союзниками, в частности с Украиной.

Какие "гарантии" требовала Россия

В декабре 2021 года Россия выдвинула так называемые "гарантии безопасности" к НАТО. Кремль требовал, чтобы Альянс прекратил расширение в Восточной Европе.

Фактически требовали, чтобы в НАТО не принимали Украину и Грузию.

Президент США Джо Байден заявил, что никто не может диктовать Альянсу, кому становиться его членами. В НАТО тоже сразу сказали, что политику "открытых дверей" никто ставить под сомнение не может.

10 января по "гарантиям безопасности" состоялись переговоры между США и Россией, 12 января – между НАТО и Россией, 13 января – с ОБСЕ и Кремлем.

К теме – США учли позицию Украины в ответе на ультиматум РФ | На эту минуту: