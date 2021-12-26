У НАТО анонсували засідання у січні: воно стосуватиметься й України

Північноатлантичний Альянс збереться на засідання 12​ – 13 січня у бельгійському Брюсселі. Обговорять, зокрема, ситуацію в України. Втім, не виключено, що Росія та США матимуть зустріч щодо "гарантії безпеки".

26 грудня на сайті організації з'явився офіційний анонс засідання. 12 – 13 січня у Брюсселі справді збереться вищий військовий орган Альянсу – Військовий комітет. До нього входять керівники генеральних штабів країн НАТО.

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Буде зустріч з представниками України

Раніше про це з посиланням на власні джерела повідомляли у ЗМІ. В Альянсі пояснили, що планують обговорити питання, які мають стратегічне значення. Зокрема – п роведуть щорічну зустріч з українськими, а також грузинськими колегами. З ними спілкуватимуться про безпекову ситуацію у країнах та про поточний прогрес у реформах, які стосуються оборони.

Інші теми засідання:

місія Північноатлантичного Альянсу в Іраку;

місія збройних сил у Косово;

аналіз ситуації в Афганістані;

Capstone – концепція бойових дій НАТО;

ЗМІ кажуть і про зустріч з Росією

Про обговорення з Росією в офіційній заяві нічого не згадують. Втім, про це раніше писали у ЗМІ. Anadolu стверджувало, що представники Росії та НАТО мають намір "предметно поспілкуватися" 12 січня. Подробиць, зокрема – щодо теми, не озвучували. Проте заяви, які лунають від російських чиновників різного рівня, свідчать про те, що можуть обговорювати "гарантії безпеки".

Кремль хоче "гарантій безпеки": що відомо

Раніше Міністерство закордонних справ Росії оприлюднило перелік із "гарантій безпеки". Там хочуть, аби НАТО й США надали відповідні зобов'язання Кремлю.

Москва хоче, аби у НАТО гарантували нерозшиоення у Східній Європі. Фактично там хочуть домогтися, аби Україні заборонили ставати членом Альянсу.

Крім цього, Росія пропонує НАТО підтвердити, що між ними немає суперництва. А також домовитися не використовувати території інших країн для підготовки або здійснення нападу.

Про пропозиції щодо такої наради напередодні заявляли й у МЗС держави-агресорки. За словами дипломатів, мовиться про зустріч на рівні послів.

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