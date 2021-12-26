В НАТО анонсировали заседание в январе: оно будет касаться и Украины

Североатлантический Альянс соберется на заседание 12 – 13 января в бельгийском Брюсселе. Обсудят, в частности, ситуацию в Украине. Впрочем, не исключено, что Россия и США будут иметь встречу касательно "гарантии безопасности".

26 декабря на сайте организации появился официальный анонс заседания. 12 – 13 января в Брюсселе действительно соберется высший военный орган Нато – Военный комитет. В него входят руководители Генеральных штабов стран НАТО.

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В НАТО пояснили, что планируют обсудить вопросы, которые имеют стратегическое значение для Альянса. В частности – проведут ежегодную встречу с украинскими, а также грузинскими коллегами. Будут общаться о ситуации безопасности в странах и о текущем прогрессе в реформах, касающихся обороны.

Другие темы заседания:

миссия Североатлантического альянса в Ираке;

миссия вооруженных сил в Косово;

анализ ситуации в Афганистане;

Capstone – концепция боевых действий НАТО;

СМИ говорят и о встрече с Россией

Об обсуждении с Россией в официальном заявлении ничего не упоминают. Впрочем, об этом ранее писали в СМИ. Anadolu утверждало, что представители России и НАТО намерены "предметно пообщаться" 12 января. Подробностей, в частности – по теме, не озвучивали. Однако заявления, которые звучат от российских чиновников разного уровня, свидетельствуют о том, что могут обсудить "гарантии безопасности". Ранее Кремль выдвинул их фактически в форме ультиматума.

Кремль хочет "гарантий безопасности": что известно

Ранее Министерство иностранных дел России обнародовало перечень "гарантий безопасности". Там хотят, чтобы НАТО и США предоставили соответствующие обязательства Кремлю.

Москва хочет, чтобы в НАТО гарантировали нерасшиоение в Восточной Европе. Фактически там хотят добиться, чтобы Украине запретили становиться членом Альянса.

Кроме этого, Россия предлагает НАТО подтвердить, что между ними нет соперничества. А также договориться не использовать территории других стран для подготовки или совершения нападения.

В Белом доме прокомментировали требования государства-агрессора. Вероятно, что на такие условия Вашингтон не согласится. Ведь часть из них являются неприемлемыми для США.

О предложениях по такому совещанию накануне заявляли и в МИД государства-агрессора. По словам дипломатов, речь идет о встрече на уровне послов.