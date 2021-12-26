Раніше про це повідомили ЗМІ, посилаючись на джерела в Альянсі. Журналістами розповіли, що у січні відбудеться нарада з Росією. Водночас подробиць, зокрема – щодо теми, не повідомляли.

Читайте також У Кремлі вважають, що НАТО в Україні для Росії рівносильне смерті

Проте заяви, які лунають від російських чиновників різного рівня, свідчать про те, що там можуть обговорювати "гарантії безпеки". Раніше Кремль висунув їх фактично у формі ультиматуму. 26 грудня на сайті НАТО з'явився офіційний анонс засідання. 12 – 13 січня у Брюсселі справді збереться вищий військовий орган Альнсу – Військовий комітет.

Новина доповнюється…