26 декабря на сайте НАТО появился официальный анонс заседания. 12 – 13 января в Брюсселе действительно соберется высший военный орган НАТО – Военный комитет. Ранее об этом со ссылкой на собственные источники сообщали в СМИ.

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В НАТО пояснили, что планируют обсудить вопросы, которые имеют стратегическое значение для Альянса. В частности – проведут ежегодную встречу с украинскими, а также грузинскими коллегами. Будут общаться о ситуации безопасности в странах и о текущем прогрессе в реформах, касающихся обороны.

Другие темы заседания:

миссия Североатлантического альянса в Ираке;

миссия вооруженных сил в Косово;

анализ ситуации в Афганистане;

Capstone – концепция боевых действий НАТО;

Об обсуждении с Россией в официальном заявлении ничего не упоминают. Впрочем, об этом ранее писали в СМИ. Anadolu утверждало, что представители России и НАТО намерены "предметно пообщаться" 12 января. Подробностей, в частности – по теме, не озвучивали. Однако заявления, которые звучат от российских чиновников разного уровня, свидетельствуют о том, что могут обсудить "гарантии безопасности". Ранее Кремль выдвинул их фактически в форме ультиматума.

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