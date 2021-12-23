В Вашингтоне продолжают подготовку к переговорам с Москвой по "гарантиям безопасности", однако часть этих требований США принять не может. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Обратите внимание Требование "гарантий безопасности" от России в ЕС и США "приняли к сведению"

На какие условия не согласится США

Джен Псаки подчеркнула, что часть требований Кремля неприемлема для США. В частности, это касается требований НАТО, которые предусматривают, что в Альянс должны запретить вступать странам Восточной Европы, в частности Украине.

В то же время пресс-секретарь Белого дома заявила, что США готовятся к переговорам с Россией, однако на все требования соглашаться не планируют.

США, очевидно, не согласятся на требования России в сфере безопасности, относящиеся к НАТО,

– заявила Псаки.

Что известно о "гарантиях безопасности" России

В российском МИДе опубликовали документ, который планируют подписать с США и НАТО, касающийся "гарантий безопасности" для Кремля.

Среди главных требований России – не допускать расширение НАТО на восток. То есть фактически запрет на Украину и другие страны Восточной Европы вступать в Альянс.

Россия также предлагает подтвердить НАТО, что они не являются соперниками для Кремля и обязуются не создавать ситуаций, которые могут спровоцировать конфликт.

В Кремле после публикации документов подчеркнули, что их будут обсуждать только из США. Президент России Владимир Путин заявил, что уже в следующем году встретится с главой Белого дома Джо Байденом, чтобы обсудить "гарантию безопасности".

К теме предлагаем выпуск "WTF" об угрозе полномасштабного вторжения России и пресс-конференции Путина: смотрите видео