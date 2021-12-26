Такое мнение озвучил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.
Важно Россия требует от НАТО обязательств не принимать Украину в Альянс
Он посетовал, что НАТО постепенно "проникает" на территорию Украины, и в будущем фактически может остаться лишь формализация этого процесса. Москва ожидает переговоров с Вашингтоном, на которых потребует от США гарантировать невступление Украины в НАТО.
Что этому предшествовало
Вступление Украины в НАТО якобы угрожает России. Поэтому Путин требует предоставить юридически зафиксированные гарантии, которые исключат возможность размещения вооружения Альянса на территории Украины и дальнейшее продвижение НАТО на восток.
Ранее Россия представила на рассмотрение НАТО и США так называемые "договоры о безопасности" – это фактически ультиматум по не расширению альянса. Владимир Путин заявил, что в случае отказа ответ Москвы может быть "разным".
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что агрессором в этой ситуации является Россия, поскольку она незаконно оккупировала территорию Украины и продолжает наращивать войска. Он добавил, что сотрудничество НАТО с Украиной носит исключительно оборонительный характер и не является угрозой для России.