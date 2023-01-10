Вперше за 5 років: НАТО та ЄС підписали оновлену декларацію про співпрацю

НАТО та Євросоюз 10 січня підписали третю Спільну декларацію про співпрацю. Вона спрямована на зміцнення та розширення стратегічного партнерства інституцій.

Участь у підписанні взяли генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, президент Європейської ради Шарль Мішель і президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Вони зустрілися в штаб-квартирі НАТО.

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Спільна декларація, яку підписали представники НАТО та ЄС, спрямована на подальше зміцнення і розширення стратегічного партнерства між інституціями. Попередні декларації підписували у 2016 і 2018 роках.

Ми сповнені рішучості вивести партнерство між НАТО і Європейським союзом на новий рівень,

– заявив Столтенберг, виступаючи на спільній пресконференції.

Лідери заявили про свою рішучість протистояти геостратегічній конкуренції, що росте, та захищати критично важливі об'єкти інфраструктури. Інші пріоритетні напрямки роботи включатимуть:

нові та проривні технології,

космос,

наслідки зміни клімату для безпеки,

іноземне втручання,

інформаційні маніпуляції.

Генеральний секретар Альянсу підкреслив, що Спільна декларація визнає цінність "більш спроможної європейської оборони, яка робить позитивний внесок у безпеку, доповнює НАТО і є оперативно сумісною з нею".

Столтенберг наголосив на важливості співпраці між НАТО і ЄС в контексті зміни безпекового середовища після вторгнення Росії в Україну. За його словами, таке партнерство "буде ще більш важливим, коли Фінляндія і Швеція стануть повноправними членами НАТО".

"З їхнім вступом НАТО захищатиме 96% громадян Європейського союзу і більшу частку його території, ніж будь-коли раніше", – підсумував генсек НАТО.

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