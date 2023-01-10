Вперше за 5 років: НАТО та ЄС підписали оновлену декларацію про співпрацю

10 січня 2023, 16:50
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Джерело:

НАТО

НАТО та Євросоюз 10 січня підписали третю Спільну декларацію про співпрацю. Вона спрямована на зміцнення та розширення стратегічного партнерства інституцій.

Участь у підписанні взяли генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, президент Європейської ради Шарль Мішель і президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Вони зустрілися в штаб-квартирі НАТО.

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НАТО та ЄС підписали оновлену декларацію про співпрацю

Спільна декларація, яку підписали представники НАТО та ЄС, спрямована на подальше зміцнення і розширення стратегічного партнерства між інституціями. Попередні декларації підписували у 2016 і 2018 роках.

Ми сповнені рішучості вивести партнерство між НАТО і Європейським союзом на новий рівень,
– заявив Столтенберг, виступаючи на спільній пресконференції.

Лідери заявили про свою рішучість протистояти геостратегічній конкуренції, що росте, та захищати критично важливі об'єкти інфраструктури. Інші пріоритетні напрямки роботи включатимуть:

  • нові та проривні технології,
  • космос,
  • наслідки зміни клімату для безпеки,
  • іноземне втручання,
  • інформаційні маніпуляції.

Генеральний секретар Альянсу підкреслив, що Спільна декларація визнає цінність "більш спроможної європейської оборони, яка робить позитивний внесок у безпеку, доповнює НАТО і є оперативно сумісною з нею".

Столтенберг наголосив на важливості співпраці між НАТО і ЄС в контексті зміни безпекового середовища після вторгнення Росії в Україну. За його словами, таке партнерство "буде ще більш важливим, коли Фінляндія і Швеція стануть повноправними членами НАТО".

"З їхнім вступом НАТО захищатиме 96% громадян Європейського союзу і більшу частку його території, ніж будь-коли раніше", – підсумував генсек НАТО.

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Автор: Ольга Котів