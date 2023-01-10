Вперше за 5 років: НАТО та ЄС підписали оновлену декларацію про співпрацю
Джерело:НАТО
НАТО та Євросоюз 10 січня підписали третю Спільну декларацію про співпрацю. Вона спрямована на зміцнення та розширення стратегічного партнерства інституцій.
Участь у підписанні взяли генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, президент Європейської ради Шарль Мішель і президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Вони зустрілися в штаб-квартирі НАТО.
Цікаво НАТО та ЄС виведуть співпрацю на новий рівень: що планують змінити через війну Росії в Україні
НАТО та ЄС підписали оновлену декларацію про співпрацю
Спільна декларація, яку підписали представники НАТО та ЄС, спрямована на подальше зміцнення і розширення стратегічного партнерства між інституціями. Попередні декларації підписували у 2016 і 2018 роках.
Ми сповнені рішучості вивести партнерство між НАТО і Європейським союзом на новий рівень,
– заявив Столтенберг, виступаючи на спільній пресконференції.
Лідери заявили про свою рішучість протистояти геостратегічній конкуренції, що росте, та захищати критично важливі об'єкти інфраструктури. Інші пріоритетні напрямки роботи включатимуть:
- нові та проривні технології,
- космос,
- наслідки зміни клімату для безпеки,
- іноземне втручання,
- інформаційні маніпуляції.
Генеральний секретар Альянсу підкреслив, що Спільна декларація визнає цінність "більш спроможної європейської оборони, яка робить позитивний внесок у безпеку, доповнює НАТО і є оперативно сумісною з нею".
Столтенберг наголосив на важливості співпраці між НАТО і ЄС в контексті зміни безпекового середовища після вторгнення Росії в Україну. За його словами, таке партнерство "буде ще більш важливим, коли Фінляндія і Швеція стануть повноправними членами НАТО".
"З їхнім вступом НАТО захищатиме 96% громадян Європейського союзу і більшу частку його території, ніж будь-коли раніше", – підсумував генсек НАТО.
Вступ Швеції та Фінляндії до НАТО: коротко
- Фінляндія та Швеція подали заявку на вступ до Північноатлантичного Альянсу в травні 2022 року. Таке рішення країни ухвалили на тлі російської агресії в Україні.
- Вже 28 з 30 членів НАТО ратифікували протоколи про приєднання Фінляндії та Швеції. Лише 2 країни поки не дали згоду. Мовиться про Угорщину та Туреччину.
- У Будапешті пообіцяли затвердити заявки Фінляндії та Швеції на вступ до НАТО на першій сесії законодавчих зборів 2023 року.