Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг провів пресконференцію з прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном. Генсек прокоментував дії Альянсу, якщо Швеція чи Фінляндія зазнають тиску з боку Росії

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Союзники НАТО діятимуть, якщо Росія буде тиснути на країни, навіть, коли процес вступу ще незавершений.

Неможливо уявити, щоб союзники не діяли, якщо Швеція та Фінляндія зазнають будь-якого тиску,

– сказав Столтенберг.

Вступ Фінляндії та Швеції до НАТО: головне

У травні Фінляндія разом зі Швецією подала заявку на вступ до Північноатлантичного Альянсу. До слова, раніше країни не планували вступати до НАТО, але змінили свою думку після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Раніше повідомляли, що 3 країни не ратифікували вступ. Мовилось про Туреччину, Угорщину та Словаччину. Тепер їх 2.

У травні президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що виступає проти інтеграції Швеції та Фінляндії до НАТО. Пояснював це тим, що, мовляв, країни не мають чіткої та недвозначної позиції щодо терористичних організацій", якими в Анкарі вважають, зокрема, Робочу партію Курдистану. Однак у червні лідери Туреччини, Швеції та Фінляндії погодили тристоронній меморандум.

Україна теж подала заявку на вступ в НАТО

Україна також подала заявку на вступ до НАТО. Це сталось 30 вересня, після того як Путін оголосив про незаконну анексію українських територій.

Втім, Столтенберг вважає, не можна порівнювати заявку України зі вступом Швеції та Фінляндії, оскільки в країні йде війна.

Проте союзники продовжуватимуть надавати військову підтримку. Наприклад, найближчим часом Україна отримає необхідні системи для боротьби з дронами.

Генсек наголосив, що двері НАТО залишаються відчиненими. Одного дня Україна вступить до Альянсу.

Деякі члени НАТО публічно підтримали вступ України. Зокрема, країни Балтії. Однак інші, зокрема США, вважають, що такі дискусії нині не на часі.

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