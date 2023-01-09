Генсек НАТО Єнс Столтенберг, глава Європейської ради Шарль Мішель та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн мають підписати проєкт спільної заяви. Це має статися 10 січня. У ньому йтиметься про посилення співпраці НАТО та ЄС.
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Співпрацю посилять на фоні війни в Україні
Ясна річ, що тригером для цього стала війна Росії проти України. Вона змусила альянси переглянути свою співпрацю, посиливши її. Це позитивно вплине як на безпеку членів НАТО, так і членів ЄС.
Документ наголошує, що війна Росії проти України – один з важливих викликів. Зокрема для євроатлантичної безпеки, а також її стабільності.
Оскільки загрози безпеці та виклики, з якими ми стикаємося, збільшуються у масштабах і розмаху, ми виведемо наше партнерство на новий рівень,
– міститиметься у заяві.
Крім того, декларація підсвічує сфери, в яких співпраця буде поглибленою. Мовиться про:
- боротьбу з "геостратегічною конкуренцією, яка зростає",
- захист критичної інфраструктури (на тлі атак по українській і завданих збитках),
- реагування на загрози, які виникають як у сфері новітніх технологій, так і космосу.
Перша спільна декларація за майже 5 років
Зауважимо, що це перша з 2018 року спільна декларація. У ній йтиметься також про те, що основою колективної оборони як членів, так і євроатлантичного регіону залишається НАТО. Водночас передбачається можливість посилення оборони самої Європи, що стане своєрідним доповненням до Альянсу.
У НАТО зазначають, що ЄС – унікальний, а також важливий партнер. Тут слід розуміти, що більшість членів перебувають водночас в обидвох організаціях. Крім того, у них подібні цінності. Та й стикаються вони зі схожими загрозами, а також викликами.
Зауважимо, що у 2016 році, коли НАТО та ЄС підписали першу спільну заяву у Варшаві, мовилося про посилення співпраці. Причиною цього стали виклики для обох організацій на півдні та сході.
У 2018 році мовилося про покращення можливостей у низці сфер. Зокрема, військовій мобільності, боротьбі з тероризмом, а також стійкості до низки ризиків. Мовиться про хімічні, біологічні, радіологічні, а також ядерні.
НАТО посилює Схід Європи
Напередодні стало відомо, що США перекидають багато військової техніки на Схід Європи. Відомо, що спочатку її привезуть до Фліссінґену, що в Нідерландах. А вже звідти – до Польщі та Литви. Про це повідомили у міністерстві оборони Нідерландів.
Загалом планують перекинути 1275 одиниць техніки. Мовиться про велику кількість танків M-1 Abrams, бойові машини піхоти Bradley, а також іншу техніку.