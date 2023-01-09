Генсек НАТО Єнс Столтенберг, глава Європейської ради Шарль Мішель та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн мають підписати проєкт спільної заяви. Це має статися 10 січня. У ньому йтиметься про посилення співпраці НАТО та ЄС.

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Співпрацю посилять на фоні війни в Україні

Ясна річ, що тригером для цього стала війна Росії проти України. Вона змусила альянси переглянути свою співпрацю, посиливши її. Це позитивно вплине як на безпеку членів НАТО, так і членів ЄС.

Документ наголошує, що війна Росії проти України – один з важливих викликів. Зокрема для євроатлантичної безпеки, а також її стабільності.

Оскільки загрози безпеці та виклики, з якими ми стикаємося, збільшуються у масштабах і розмаху, ми виведемо наше партнерство на новий рівень,

– міститиметься у заяві.

Крім того, декларація підсвічує сфери, в яких співпраця буде поглибленою. Мовиться про:

боротьбу з "геостратегічною конкуренцією, яка зростає",

захист критичної інфраструктури (на тлі атак по українській і завданих збитках),

реагування на загрози, які виникають як у сфері новітніх технологій, так і космосу.

Перша спільна декларація за майже 5 років

Зауважимо, що це перша з 2018 року спільна декларація. У ній йтиметься також про те, що основою колективної оборони як членів, так і євроатлантичного регіону залишається НАТО. Водночас передбачається можливість посилення оборони самої Європи, що стане своєрідним доповненням до Альянсу.

У НАТО зазначають, що ЄС – унікальний, а також важливий партнер. Тут слід розуміти, що більшість членів перебувають водночас в обидвох організаціях. Крім того, у них подібні цінності. Та й стикаються вони зі схожими загрозами, а також викликами.

Зауважимо, що у 2016 році, коли НАТО та ЄС підписали першу спільну заяву у Варшаві, мовилося про посилення співпраці. Причиною цього стали виклики для обох організацій на півдні та сході.

У 2018 році мовилося про покращення можливостей у низці сфер. Зокрема, військовій мобільності, боротьбі з тероризмом, а також стійкості до низки ризиків. Мовиться про хімічні, біологічні, радіологічні, а також ядерні.

НАТО посилює Схід Європи

Напередодні стало відомо, що США перекидають багато військової техніки на Схід Європи. Відомо, що спочатку її привезуть до Фліссінґену, що в Нідерландах. А вже звідти – до Польщі та Литви. Про це повідомили у міністерстві оборони Нідерландів.

Загалом планують перекинути 1275 одиниць техніки. Мовиться про велику кількість танків M-1 Abrams, бойові машини піхоти Bradley, а також іншу техніку.