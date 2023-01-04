Так, спершу техніка прибуде до міста Вліссінген, а уже звідти попрямує до Польщі і Литви. Як повідомили у виданні, про це стало відомо з пресрелізу міністерства оборони Нідерландів.
Цікаво На засіданні Військового комітету НАТО в Брюсселі обговорять війну в Україні
Понад 1000 одиниць техніки
Перекинути техніку у ці країни планують автомобільним, залізничним і водним транспортом. Відомо, що транспортування американської армійської бригади через Нідерланди відбудеться з початку січня до початку лютого.
Саме ж перебування американської військової бригади у згаданих країнах передбачається протягом шести місяців.
Зазначимо, що до складу неї загалом входить 1275 одиниць техніки, серед якої:
- багато танків M-1 Abrams,
- бойових машин піхоти Bradley,
- іншої техніки.
Останні заяви НАТО
- На початку 2023 року Єнс Столтенберг заявив, що НАТО має збільшити виробництво зброї заради України, адже потреби нашої держави у протистоянні російській агресії зростають. Також він додав, що потрібне й технічне обслуговування систем озброєнь, які вже надали Україні.
- Також генеральний секретар НАТО вважає, що світ повинен готуватися до довгострокових і нових російських наступів. Все через те, що Росія не планує поступатись у своїх імперських планах і відмовлятись від нових спроб наступів.
- Політолог Андрій Вігірінський заявив, що наразі Захід розглядає 3 сценарії ескалації війни в бік НАТО. Усі вони передбачають удар по інфраструктурі Альянсу.