Так, спершу техніка прибуде до міста Вліссінген, а уже звідти попрямує до Польщі і Литви. Як повідомили у виданні, про це стало відомо з пресрелізу міністерства оборони Нідерландів.

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Понад 1000 одиниць техніки

Перекинути техніку у ці країни планують автомобільним, залізничним і водним транспортом. Відомо, що транспортування американської армійської бригади через Нідерланди відбудеться з початку січня до початку лютого.

Саме ж перебування американської військової бригади у згаданих країнах передбачається протягом шести місяців.

Зазначимо, що до складу неї загалом входить 1275 одиниць техніки, серед якої:

багато танків M-1 Abrams,

бойових машин піхоти Bradley,

іншої техніки.

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