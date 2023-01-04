Так, сначала техника прибудет в город Влиссинген, а уже оттуда направится в Польшу и Литву. Как сообщили в издании, об этом стало известно из прессрелиза министерства обороны Нидерландов.
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Более 1000 единиц техники
Перебросить технику в эти страны планируется автомобильным, железнодорожным и водным транспортом. Известно, что транспортировка американской армейской бригады через Нидерланды состоится с начала января по начало февраля.
Само же пребывание американской военной бригады в этих странах предполагается в течение шести месяцев.
Отметим, что в нее входит 1275 единиц техники, среди которой:
- много танков M-1 Abrams,
- боевых машин пехоты Bradley,
- другой техники.
Последние заявления НАТО
- В начале 2023 года Йенс Столтенберг заявил, что НАТО должно увеличить производство оружия ради Украины, ведь потребности нашего государства в противостоянии российской агрессии растут. Также он добавил, что необходимо и техническое обслуживание систем вооружений, которые уже предоставили Украине.
- Также генеральный секретарь НАТО считает, что мир должен готовиться к долгосрочным и новым российским наступлениям. Все потому, что Россия не планирует уступать в своих имперских планах и отказываться от новых попыток наступлений.
- Политолог Андрей Вигиринский заявил, что в настоящее время Запад рассматривает 3 сценария эскалации войны в сторону НАТО. Все они предполагают удар по инфраструктуре Североатлантического союза.