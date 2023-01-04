Так, сначала техника прибудет в город Влиссинген, а уже оттуда направится в Польшу и Литву. Как сообщили в издании, об этом стало известно из прессрелиза министерства обороны Нидерландов.

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Более 1000 единиц техники

Перебросить технику в эти страны планируется автомобильным, железнодорожным и водным транспортом. Известно, что транспортировка американской армейской бригады через Нидерланды состоится с начала января по начало февраля.

Само же пребывание американской военной бригады в этих странах предполагается в течение шести месяцев.

Отметим, что в нее входит 1275 единиц техники, среди которой:

много танков M-1 Abrams,

боевых машин пехоты Bradley,

другой техники.

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