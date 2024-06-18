Реакція на 2 події: НАТО надсилає Росії чіткий сигнал заявою про боєготовність ядерної зброї

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив про те, що Альянс веде переговори про розгортання більшої кількості ядерної зброї через загрози з боку Росії. НАТО передбачає удари країни-агресорки не лише по Україні, а й по його території через останні події на світовій арені.

Таку думку 24 Каналу висловив юрист-аналітик Андрій Вігірінський, зауваживши, що НАТО усвідомлює військову ескалацію з боку Росії та неприйняття Україною умов "миру" Владіміра Путіна. Альянс хоче попередити країну-агресорку, що вони готові завдавати ударів у відповідь.

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Реакція на 2 події

Вігірінський пояснив, що такі дії НАТО не є довгостроковою стратегією нарощення ядерних сил, адже воно вже є розміщене в певних місцях, звідки ця зброя може застосовуватись. Підводний флот, який є у США та Великобританії, буде здійснювати патрулювання з більшою кількістю ракетоносіїв, які мають ядерний заряд.

Передумовами боєготовності ядерної зброї є 2 події: заява Путіна про готовність до ескалації війни та Саміт миру у Швейцарії, який продемонстрував неможливість діалогу між Україною та Росією. Країна-агресорка висунула свої умови "миру", на які не може погодитись Україна, адже не буде поступатись своїми принципами.

За словами юриста-аналітика, НАТО реагує на цю ситуацію, як на незворотну, на ту, що призведе до військової ескалації. В ході військової кампанії, НАТО передбачає, що Росія може завдати ударів по його території.

Сигнал Росії – "ми приводимо в певну степінь іншого рівня готовності свої ядерні сили, розуміючи те, що ви можете складати для нас загрозу й будучи на рівні ядерної риторики ми переходимо на вищий рівень готовності для завдавання удару у відповідь",

– підкреслив Вігірінський.

Юрист-аналітик розповів, що НАТО переживає за можливість нанесення Росією ударів по міжнародних логістичних маршрутах: від телекомунікаційних до нафтопроводів.

За словами Вігірінського, приведення у готовність військ НАТО відбувається на декількох рівнях: проведення навчання для військових та приведення до готовності стратегічного озброєння з огляду на те, що ситуація на фронті в Україні, змусить реагувати більш рішуче на кроки, які робить Росія.

"З повітря вони (НАТО – 24 Канал) схожі заяви не робили і Столтенберг теж би їх не робив", – додав юрист-аналітик.