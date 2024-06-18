Реакция на 2 события: НАТО посылает России четкий сигнал заявлением о боеготовности ядерного оружия

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что Альянс ведет переговоры о развертывании большего количества ядерного оружия из-за угрозы со стороны России. НАТО предусматривает удары страны-агрессора не только по Украине, но и по его территории из-за последних событий на мировой арене.

Такое мнение 24 Каналу высказал юрист-аналитик Андрей Вигиринский, отметив, что НАТО осознает военную эскалацию со стороны России и непринятие Украиной условий "мира" Владимира Путина. Альянс хочет предупредить страну-агрессора, что они готовы наносить ответные удары.

Смотрите также Инструментов не много: может ли Запад остановить сотрудничество КНДР с Путиным

Реакция на 2 события

Вигиринский объяснил, что такие действия НАТО не является долгосрочной стратегией наращивания ядерных сил, ведь оно уже размещено в определенных местах, откуда это оружие может применяться. Подводный флот, который есть у США и Великобритании, будет осуществлять патрулирование с большим количеством ракетоносителей, которые имеют ядерный заряд.

Предпосылками боеготовности ядерного оружия являются 2 события: заявление Путина о готовности к эскалации войны и Саммит мира в Швейцарии, который продемонстрировал невозможность диалога между Украиной и Россией. Страна-агрессор выдвинула свои условия "мира", на которые не может согласиться Украина, ведь не будет уступать своими принципами.

По словам юриста-аналитика, НАТО реагирует на эту ситуацию, как на необратимую, на ту, что приведет к военной эскалации. В ходе военной кампании, НАТО предполагает, что Россия может нанести удары по его территории.

Сигнал России – "мы приводим в определенную степень другого уровня готовности свои ядерные силы, понимая то, что вы можете составлять для нас угрозу и будучи на уровне ядерной риторики мы переходим на более высокий уровень готовности для нанесения ответного удара",

– подчеркнул Вигиринский.

Юрист-аналитик рассказал, что НАТО переживает за возможность нанесения Россией ударов по международным логистическим маршрутам: от телекоммуникационных до нефтепроводов.

По словам Вигиринского, приведение в готовность войск НАТО происходит на нескольких уровнях: проведение обучения для военных и приведение в готовность стратегического вооружения, учитывая то, что ситуация на фронте в Украине, заставит реагировать более решительно на шаги, которые делает Россия.

"С воздуха они (НАТО – 24 Канал) похожие заявления не делали и Столтенберг тоже бы их не делал", – добавил юрист-аналитик.