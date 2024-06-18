В то же время об увеличении количества ядерного оружия речь пока не идет. Об этом генеральный секретарь Альянса заявил в Вашингтоне после встречи с президентом США Джо Байденом, передает 24 Канал.

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Столтенберг сказал, что имел в виду относительно ядерного оружия

Йенс Столтенберг отметил, что НАТО уже десятилетиями имеет ядерные силы сдерживания. Поэтому в этом "нет ничего нового".

То, что мы модернизируем эти силы ядерного сдерживания, также не является новостью. Мы заменяем устаревшие самолеты, на новые пятого поколения, а США модернизируют развернутые ими вооружения. Так что в этом нет ничего нового,

– подчеркнул генеральный секретарь.

В своем недавнем заявлении Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил модернизацию сил ядерного сдерживания организации, которая продолжается уже некоторое время.

Он подчеркнул, что НАТО уже много лет является прозрачным относительно этого процесса, и повторил, что Альянс не планирует увеличивать количество ядерных вооружений.

Столтенберг также отметил, что эта модернизация не является чем-то новым и широко обсуждалась в течение длительного времени.

Напомним, что ранее генсек НАТО заявлял, что Альянс обсуждает приведение ядерного оружия в боевую готовность и перевод его в режим ожидания. Происходит это на фоне того, что растут угрозы со стороны Китая и России.