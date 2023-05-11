Найбільше посилення колективної оборони з часів Холодної війни: НАТО змінює стратегію захисту

Вчора, 10 травня, у Брюсселі відбулась зустріч військових командувачів держав НАТО. Війна в Україні стала однією із головних тем для обговорення.

Також на порядку денному було питання підготовки союзників для захисту своїх територій у разі можливого конфлікту. Подробиці повідомляє кореспондентка 24 каналу у Брюсселі.

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НАТО трансформується та готується до оборони

Генерали обговорили розробку регіональних планів та нову модель збройних сил НАТО, які будуть потрібні для формування більшої кількості військ у високій готовності по всьому альянсу. За словами голови військового комітету НАТО адмірал Роба Бауера, члени Альянсу хочуть бути готовими до того, що конфлікт може виникнути у будь-який момент.

Військове керівництво НАТО роками стежило за все більш агресивною поведінкою Росії. Разом ми здійснили найбільше посилення колективної оборони з часів Холодної війни. Але ця робота ще не завершена,

– сказав Роб Бауер.

Він додав, що світ надзвичайно змінився за останній рік.

Зазначимо, після повномасштабного вторгнення в Україну Північноатлантичний альянс вирішив змінити концепцію захисту держав-членів блоку. Тому зараз генерали працюють над переходом від концепції "стримування шляхом удару у відповідь" до "стримування шляхом недопущення удару". Якщо перша концепція передбачала можливу тимчасову окупацію країн Балтії або Польщі, то друга концепція не має такої опції.

Це географічно орієнтовані плани захисту окремих частин території НАТО. Вони поєднують плани національної оборони наших передових країн у плани НАТО, і це оптимізує здатність НАТО переміщувати сили в потрібний час у потрібне місце,

– сказав генерал армії США, головнокомандувач Альянсу Крістофер Каволі.

За його словами, зміни перемістять від Альянсу, який був оптимізований для операцій на випадок надзвичайних ситуацій за межами зони, до Альянсу, придатного для цілей широкомасштабних операцій із захисту кожного дюйма території держав – членів НАТО.

Очікується, що на липневому саміті НАТО у Вільнюсі члени Альянсу представлять фінальні версії плану та дійдуть до згоди витрачати на оборону більше, і 2% ВВП стане не максимум, а мінімумом, який буде інвестуватися в оборону.

Росія не зупиниться в Україні

Очільник військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що війна Росії проти України є найбільшою загрозою для Європи за останні десятиліття. Генерали Альянсу обговорили військову ситуацію в Україні.

Зауважимо, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний не поїхав на зустріч Військового комітету НАТО. Через складну оперативну ситуацію на фронті він не доєднався до конференції навіть онлайн. Замість Залужного детальну інформацію доповів військовий представник України при НАТО генерал-майор Сергій Салкуцан. Він передав державам-членам дані щодо підтримки, яка необхідна Україні для боротьби за свої території. Проте Бауер зазначив, що питання постачання зброї сьогодні не обговорювалось, оскільки Альянс не координує це питання.

Сила та рішучість українського народу та військових продовжують нас дивувати. Військові командири НАТО запевнили у свої непохитній підтримці. Без сумніву, НАТО підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно,

– сказав Роб Бауер.

Він зазначив, що Росія не зупиниться на війні в Україні, бо її амбіції виходять за ці межі. Альянс вже бачив як Росія порушувала міжнародний порядок в Абхазії, Південній Осетії та Придністров’ї.

Війна в Україні стане війною кількості та якості

Москва буде продовжувати відправляти велику кількість непідготовлених росіян воювати проти навчених українських військових із західною зброєю. Про це заявив адмірал Роб Бауер, спілкуючись із журналістами у середу.

За його словами, зараз Росія розгортає значну кількість танків Т-54 старої моделі, яку виготовили після Другої світової війни. Але головна проблема – це чисельність цих танків, бо їх у Росії досі вистачає.

Те, що ми бачимо зараз, полягає в тому, що росіяни зосередяться – повинні будуть зосередитися – на кількості, більшій кількості призовників, і мобілізують людей, не добре навчених, старішу техніку. Але велику кількість,

– заявив Бауер.

Водночас українські війська зосереджуються на західній зброї та західній підготовці і це стане великою різницею в найближчі місяці.

Генерал армії США, головнокомандувач НАТО в Європі Крістофер Каволі зазначив, що деградація російських сил є нерівномірною і переважно це стосується сухопутних військ.