Журналісти пишуть, що Британія вже поставила кілька крилатих ракет Storm Shadow Україні. Це дає ЗСУ можливість завдавати ударів на великі відстані.

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Чому ЗСУ критично важливі такі ракети

Річ у тім, що Storm Shadow має достатню дальність, щоб завдати удару вглиб окупованої Росією території на Сході України. Велика Британія отримала запевнення від українського уряду, що ці ракети будуть використовуватися лише в межах суверенної території України, а не Росії.

Водночас чимало світових політиків, зокрема і британських, у своїх заявах неодноразово зазначали, що Крим – українська суверенна територія, яку тимчасово окупувала Росія.

Довідка. Storm Shadow – це крилата ракета великої дальності з малопомітними можливостями, спільно розроблена Великою Британією і Францією, яка зазвичай запускається з повітря. Дальність її стрільби складає понад 250 кілометрів.

Це може змінити правила гри

Один з неназваних високопоставлених американських військових чиновників зазначив, що ці ракети є "справжньою зміною правил гри з точки зору дальності дії". Storm Shadow надає Києву можливості, про які він просив із самого початку війни.

Зауважимо, що це вже не перший випадок, коли Британія пішла далі, ніж США, у питанні озброєння, яке вона готова відправити в Україну. Велика Британія була першим союзником, який оголосив, що надсилає сучасні західні танки в Україну, в січні пообіцявши надати 14 танків Challenge 2.