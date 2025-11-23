"Тепер моя кафедра – це мале небо": як викладач математики став оператором розвідки БпЛА
- Ігор, викладач математики, приєднався до Національної гвардії України та став оператором БпЛА.
- Він брав участь в евакуації вантажного дрона на Вугледарському напрямку й отримав медалі за свою службу, демонструючи, що люди з мирних професій можуть посилити українське військо.
Чимало українців з початком повномасштабного вторгнення Росії стали на захист своєї країни. Одним із них був Ігор – викладач математики в одному із львівських університетів.
У своєму підрозділі він став найстаршим за віком і отримав позивний "Професор". Про це повідомляє 24 Канал.
Як викладач математики зміг стати оператором БпЛА?
Після початку повномасштабного вторгнення Ігор не міг сидіти склавши руки, тому приєднався до війська та потрапив у 2 Галицьку бригаду Національної гвардії.
Спочатку Ігор був на небойовій посаді, але два роки тому, коли йому виповнилося 50 років, він вирішив змінити умови служби та перевівся до підрозділу ударних БпЛА. У складі "Лембергу" "Професор" займається повітряною розвідкою.
Оператор БпЛА Ігор на фронті / Фото Нацгвардії
Мені було цікаво, і на цю цікавість спиралася моя мотивація. Звісно було хвилювання, чи все вийде. І коли помітив, що все вдається, та ще й приносить користь – відчув себе на своєму місці. На першому бойовому вильоті найбільше переживав, щоб не втратити борт, бо таке трапляється,
– пригадує нацгвардієць.
Він додає, що один випадок запам’ятався йому особливо. Це було під час оборони на Вугледарському напрямку. Суміжники звернулись по допомогу в евакуації вантажного дрона. Їх гексакоптер, який у народі називають "баба-яга", впав у сірій зоні. Нацгвардійцям скинули координати й попросили витягнути безпілотник у безпечне місце.
Головна складність полягала в тому, що ця "баба-яга" впала практично на відкритій місцевості. Ворог міг "спалити" її будь-якої миті, а евакуаційну команду могли засікти. Проте зволікати не було можливості, тож Ігор разом із побратимами взялися до виконання задачі.
Про всяк випадок вони взяли з собою помпову рушницю, яка є ефективнішим засобом проти ворожих FPV-дронів, ніж автомат. Поки військові йшли, почули звук "пташки" в небі, що віщував неприємності та готувались до найгіршого. Однак згодом з’ясувалося, що це український дрон і евакуація "баби-яги" пройшла успішно.
Разом з побратимами з підрозділу "Лемберг" Ігор брав участь в обороні на Донеччині. Найважчим для нього є відповідальність. Дрони не даремно вважають "очима" війська – командири та військовослужбовці на позиціях потребують комплексної інформації з поля бою, яку можуть надати тільки БпЛА.
Інтенсивність бойових дій дуже висока, ми присутні в повітрі цілодобово, звісно, по змінах. Часу на відпочинок завжди мало. Пам’ятаю, як мав тривогу, чи нічого не пропустив через втому, але ми виконували задачі найкраще, як могли,
– зізнається "Професор".
За час служби Ігор вже отримав медалі "За оборону України" та нагрудний знак "За доблесну службу". У роботі з безпілотними комплексами у складі групи "Лемберг" він вважає найкращим те, що тут військовослужбовці мають простір для впровадження власних ідей і саморозвитку.
Ігор переконався, що люди будь-якої, навіть найбільш мирної професії, можуть посилити українське військо. "Професор" зізнається, що пишається тим, що у свої 53 роки залишився вірним своїм ідеалам, яким навчав студентів. І, звичайно, тим, що разом з побратимами став для інших прикладом чоловічого рішення – стати опорою для українського народу.
Як українці можуть вступити до ЗСУ?
Чоловіки та жінки віком від 25 до 60 років можуть укласти контракт із ЗСУ, якщо вони придатні за станом здоров'я та пройшли професійно-психологічний відбір.
Варто зауважити, що військовослужбовцям на контракті надається одноразова допомога від 24 224 до 30 280 гривень, а тим, хто виконує завдання на лінії бойового зіткнення, передбачена додаткова виплата.
Громадяни України віком 60+ років можуть укласти річний контракт на військову службу, за умови проходження військово-лікарської комісії та відповідності певним критеріям. Вони отримають виплати та певні пільги. Така ж можливість доступна для чоловіків віком 18 – 24 роки.