Навала медуз триває: на яких українських курортах неможливо купатися

На українських курортках досі спостерігають навалу медуз. Весь берег буквально всипаний ними, через що туристи не можуть купатись у морі. Експерти зазначають, що таке явище сталось через забрудення моря.

Така ситуація виникла на курортах, що біля Азовського моря. Наприклад, у Кирилівці стоїть сморід, оскільки на берег викинуло тисячі медуз.

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Туристи обурені

Туристи скаржаться, що через таку кількість медуз море стало як кисіль. Деякі відпочивальники просто їдуть додому.

У курортному селищі Приморський Посад Запорізької області влада залучила важку техніку, аби вивезти мертвих медуз – екскаватори.

У Бердянську така ж ситуація. Туристи не можуть поплавати, заходять у море лише по ноги.

Медузи на березі Азовського моря, дивіться відео:

Натомість деякі користувачі мережі стверджують, що медуз у Кирилівці та Приморську насправді не так багато. Інші люди радять їхати на Федотову або Бердянську косу, де море відносно чисте. Проте зазначають, що і там можна відчути печіння після купання.

Медузи у Бердянську, дивіться відео:

Чому з'явилась навала медуз

За словами експертів, навала медуз свідчить про забруднене море. Доцент кафедри зоології Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара Олександр Пономаренко розповів, що медузи споживають зоопланктони. Науковець пояснив, що у море скидають побутові стоки, через них розмножуються бактерії та зоопланктони.

Тому наявність медуз свідчить про забруднення середовища,

– наголосив Пономаренко.

Алгоритм дій, якщо вжалила медуза

Зазвичай укуси медуз не загрожують здоров'ю людини. Проте є винятки – отрута морської оси. Після цього людині терміново слід ввести спеціальну сироватку.

Що робити після укусу

Місце укусу спочатку треба промити солоною водою і видалити залишки щупалець. Потім шкіру треба обробити хлоргексидином або перекисом водню. Після обробки рану знову потрібно промити солоною водою. Якщо з'явився набряк, печіння і свербіння, радять прийняти антигістамінні препарати. Опік помастити протизапальним гелем. Крім того, варто пити більше води та уникати сонячних променів. Якщо ж стан погіршився, негайно йти до лікаря.

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