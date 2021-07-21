Нашествие медуз продолжается: на каких украинских курортах невозможно купаться
Источник:ТСН
На украинских курортах до сих пор наблюдают нашествие медуз. Весь берег буквально усыпан ими, из-за чего туристы не могут купаться в море. Эксперты отмечают, что такое явление произошло из-за загрязнения моря.
Такая ситуация возникла на курортах возле Азовского моря. Например, в Кирилловке стоит вонь, поскольку на берег выбросило тысячи медуз.
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Туристы возмущены
Туристы жалуются, что из-за такого количества медуз море стало как кисель. Некоторые отдыхающие просто едут домой.
В курортном поселке Приморский Посад Запорожской области власти привлекли тяжелую технику, чтобы вывезти мертвых медуз – экскаваторы.
В Бердянске такая же ситуация. Туристы не могут поплавать, заходят в море только по ноги.
Медузы на берегу Азовского моря, смотрите видео:
Зато некоторые пользователи сети утверждают, что медуз в Кирилловке и Приморске на самом деле не так много. Другие люди советуют ехать на Федотову или Бердянскую косу, где море относительно чистое. Однако отмечают, что и там можно почувствовать жжение после купания.
Медузы в Бердянске, смотрите видео:
Почему появилось нашествие медуз
По словам экспертов, нашествие медуз свидетельствует о загрязненном море. Доцент кафедры зоологии Днепровского национального университета имени Олеся Гончара Александр Пономаренко рассказал, что медузы потребляют зоопланктон. Ученый пояснил, что в море сбрасывают бытовые стоки, из-за них размножаются бактерии и зоопланктон.
Поэтому наличие медуз свидетельствует о загрязнении среды,
– подчеркнул Пономаренко.
Алгоритм действий, если ужалила медуза
Обычно укусы медуз не угрожают здоровью человека. Однако есть исключения – яд морской осы. После этого человеку срочно следует ввести специальную сыворотку.
Что делать после укуса
- Место укуса сначала надо промыть соленой водой и удалить остатки щупалец.
- Затем кожу надо обработать хлоргексидином или перекисью водорода.
- После обработки рану снова нужно промыть соленой водой.
- Если появился отек, жжение и зуд, советуют принять антигистаминные препараты. Ожог помазать противовоспалительным гелем.
- Кроме того, стоит пить больше воды и избегать солнечных лучей.
- Если же состояние ухудшилось, немедленно идти к врачу.
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