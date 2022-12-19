Ціль для Сі Цзіньпіна інша, – політтехнолог про спільні навчання Росії з Китаєм

Росія планує спільні навчання військово-морських сил з Китаєм наприкінці 2022 року. Дійство заплановане на 21 – 27 грудня у Східнокитайському морі. Проте експерти кажуть, що ціль цих навчань для Китаю інша, для нього немає стратегічного призначення.

Про це 24 каналу сказав політтехнолог Михайло Шейтельман. Він наголосив, що для Росії ці навчання мають символічне значення – Кремль намагається переконати Україну та світ, нібито в них є такий стратегічний партнер, як Китай.

До теми Китай занепокоєний невдачею Росії в Україні та ядерною риторикою Кремля, – ЦРУ

За його словами, ці навчання будуть обмежені – там з кожного боку буде по 4 кораблі у Східнокитайському морі.

Політтехнолог вважає, що ці навчання не мають ніякого стратегічного військового призначення.

Взагалі ніколи, здається, в історії Китай не був військовим партнером Радянського Союзу чи Росії. Тому тут немає ніяких причин вважати, що в них якесь стратегічне воєнне партнерство,

– пояснив Шейтельман.

На його думку, Росія для Китаю – це великий склад, такий собі ресурсний об'єкт, з якого треба забирати ресурси, чим вони і займаються.

| Китай робить ставку на РФ? – дивіться відео



Крім того, як розповів Шейтельман, це для Китаю логістичний шлях, бо йому потрібно розвозити речі по світу, і велика частина кордону Китаю – це кордон з Росією. Їх часто треба розвозити залізницею чи портами через Росією.

Але ці дві країни навіть не можна назвати економічними партнерами. Бо партнерство – це коли ви торгуєте – і ти щось виготовляєш, і партнер щось виготовляє. А з Росією так не виходить. Тому ціль Китаю інша – забирати звідти ресурси,

– наголосив Шейтельман.

Такі маневри проводять щорічно з 2012 року. Метою називають "посилення співпраці між Росією та Китаєм і підтримання миру й стабільності у Тихоокеанському регіоні”. Вони збираються запускати ракети та застосовувати артилерійський вогонь.Відомо, що Росія направить на навчання 4 кораблі, зокрема флагман Тихоокеанського флоту, ракетний крейсер "Варяг". А Китай надасть 6 кораблів, а також літаки й гелікоптери. Російські судна 19 грудня вже вийшли з Владивостока.