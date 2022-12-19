До Білорусі вже поприбували російські військові для створення регіонального угруповання військ. Вони й збираються проводити батальйонні тактичні навчання.

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Деталі навчань в Білорусі не розкривають

Таку заяву видало російське міноборони. Про кількість підрозділів не говорять. Запевняють, нібито остаточну характеристику боєздатності нададуть на завершальному етапі злагодження, тобто вже після навчань.

Розповідають тільки, що російські військові на полігонах Білорусі "продовжують курс інтенсивної бойової підготовки". Навчання йтимуть вдень та вночі. Темп бойового злагодження окупантів – високий.

Нагадаємо, раніше білоруське міноборони повідомляло, що до країни прийдуть до 9 тисяч російських військовослужбовців та кількасот одиниць бронетехніки. Однак це можуть бути неостаточні цифри.

Навчання з Китаєм

Крім взаємодії з Білоруссю, Росія ще планує спільні з Китаєм навчання військово-морських сил наприкінці 2022 року, повідомляє Reuters. Це дійство заплановане на 21 – 27 грудня у Східнокитайському морі. Збирається запускати ракети та застосовувати артилерійський вогонь.

Однак зауважимо, маневри проводять щорічно з 2012 року. Метою називають "посилення співпраці між Росією та Китаєм і підтримання миру й стабільності у Тихоокеанському регіоні.

Росія направить на навчання 4 кораблі, зокрема флагман Тихоокеанського флоту, ракетний крейсер "Варяг". Китай надасть 6 кораблів, а також літаки й гелікоптери. Російські судна 19 грудня вже вийшли з Владивостока.

ОКДБ теж планує навчання

ОДКБ у 2023 році планує провести низку навчань на західних кордонах. Про це повідомив генеральний секретар організації Станіслав Зась, пише Белта. Він говорив про "необхідність зміцнення західних рубежів". Мовляв, заходом стримування і є навчання в Білорусі.

Однак Зась анонсував, що наступного року планують цілу низка навчань з боку ОДКБ, нібито як міру стратегічного стримування.