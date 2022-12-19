В Беларусь уже прибыли российские военные для создания региональной группировки войск. Они и собираются проводить батальонные тактические учения.

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Детали учений в Беларуси не раскрывают

Такое заявление выдало российское минобороны. О количестве подразделений не говорят. Уверяют, что окончательную характеристику боеспособности предоставят на завершающем этапе слаженности, то есть уже после учений.

Рассказывают только, что российские военные на полигонах Белоруссии "продолжают курс интенсивной боевой подготовки". Учения будут идти днем и ночью. Темп боевого разрешения кафиров – высокий.

Напомним, ранее белорусское минобороны сообщало, что в страну придут до 9 тысяч российских военнослужащих и несколько сотен единиц бронетехники. Однако это могут быть неокончательные цифры.

Обучение с Китаем

Помимо взаимодействия с Беларусью, Россия еще планирует совместное с Китаем обучение военно-морских сил в конце 2022 года. Reuters. Это действо запланировано на 21-27 декабря в Восточнокитайском море. Собирается запускать ракеты и применять артиллерийский огонь.

Однако заметим, что маневры проводят ежегодно с 2012 года. Целью называют "усиление сотрудничества между Россией и Китаем и поддержание мира и стабильности в Тихоокеанском регионе".

Россия направит на обучение 4 корабля, в том числе флагман Тихоокеанского флота, ракетный крейсер "Варяг". Китай предоставит 6 кораблей, а также самолеты и вертолеты. Российские суда 19 декабря уже вышли из Владивостока.

ОКГБ тоже планирует обучение

ОДКБ в 2023 году планирует провести ряд учений на западных границах. Об этом сообщил генеральный секретарь организации Станислав Зась. Белто. Он говорил о "необходимости укрепления западных рубежей". Мол, мерой сдерживания и есть обучение в Беларуси.

Однако Зась анонсировал, что в следующем году планируется ряд учений со стороны ОДКБ, якобы как мера стратегического сдерживания.