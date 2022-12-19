Цель для Си Цзиньпина другая, – политтехнолог о совместных учениях России с Китаем

Россия планирует совместные учения военно-морских сил с Китаем в конце 2022 года. Действо запланировано на 21 – 27 декабря в Восточнокитайском море. Тем не менее, эксперты говорят, что цель этих учений для Китая другая, для него нет стратегического назначения.

Об этом 24 каналу сказал политтехнолог Михаил Шейтельман. Он подчеркнул, что для России эти учения имеют символическое значение – Кремль пытается убедить Украину и мир, будто у них есть такой стратегический партнер, как Китай.

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По его словам, эти учения будут ограничены – там с каждой стороны будет по 4 корабля в Восточнокитайском море.

Политтехнолог считает, что эти учения не имеют никакого стратегического военного назначения.

Вообще, никогда, кажется, в истории Китай не был военным партнером Советского Союза или России. Поэтому здесь нет никаких причин считать, что у них какое-то стратегическое военное партнерство,

– объяснил Шейтельман.

По его мнению, Россия для Китая – это большой состав, этакий ресурсный объект, из которого нужно забирать ресурсы, чем они и занимаются.

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Кроме того, как рассказал Шейтельман, это для Китая логистический путь, потому что ему нужно развозить вещи по миру, и большая часть границы Китая – это граница с Россией. Их часто нужно развозить по железной дороге или портам через Россию.

Однако эти две страны даже нельзя назвать экономическими партнерами. Потому что партнерство – это когда вы торгуете – и ты что-то производишь, и партнер что-то производит. А с Россией так не выходит. Поэтому цель Китая другая – забирать оттуда ресурсы,

– подчеркнул Шейтельман.

Такие маневры проводятся ежегодно с 2012 года. Целью называют "усиление сотрудничества между Россией и Китаем и поддержание мира и стабильности в Тихоокеанском регионе". Они собираются запускать ракеты и применять артиллерийский огонь.Известно, что Россия направит на обучение 4 корабля, в том числе флагман Тихоокеанского флота, ракетный крейсер "Варяг". А Китай предоставит 6 кораблей, а также самолеты и вертолеты. Российские суда 19 декабря уже вышли из Владивостока.