Про це 24 каналу сказав політтехнолог Михайло Шейтельман. Він наголосив, що для Росії ці навчання мають символічне значення – Кремль намагається переконати Україну та світ, нібито в них є такий стратегічний партнер, як Китай.

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За його словами, ці навчання будуть обмежені – там з кожного боку буде по 4 кораблі у Східнокитайському морі.

Політтехнолог вважає, що ці навчання не мають ніякого стратегічного військового призначення.

Взагалі ніколи, здається, в історії Китай не був військовим партнером Радянського Союзу чи Росії. Тому тут немає ніяких причин вважати, що в них якесь стратегічне воєнне партнерство,

– пояснив Шейтельман.

На його думку, Росія для Китаю – це великий склад, такий собі ресурсний об'єкт, з якого треба забирати ресурси, чим вони і займаються.

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Крім того, як розповів Шейтельман, це для Китаю логістичний шлях, бо йому потрібно розвозити речі по світу, і велика частина кордону Китаю – це кордон з Росією. Їх часто треба розвозити залізницею чи портами через Росією.

Але ці дві країни навіть не можна назвати економічними партнерами. Бо партнерство – це коли ви торгуєте – і ти щось виготовляєш, і партнер щось виготовляє. А з Росією так не виходить. Тому ціль Китаю інша – забирати звідти ресурси,

– наголосив Шейтельман.

Довідка про навчання Росії з Китаєм! Такі маневри проводять щорічно з 2012 року. Метою називають "посилення співпраці між Росією та Китаєм і підтримання миру й стабільності у Тихоокеанському регіоні”. Вони збираються запускати ракети та застосовувати артилерійський вогонь.



Відомо, що Росія направить на навчання 4 кораблі, зокрема флагман Тихоокеанського флоту, ракетний крейсер "Варяг". А Китай надасть 6 кораблів, а також літаки й гелікоптери. Російські судна 19 грудня вже вийшли з Владивостока.