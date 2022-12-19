Про це 24 каналу сказав політтехнолог Михайло Шейтельман. Він наголосив, що для Росії ці навчання мають символічне значення – Кремль намагається переконати Україну та світ, нібито в них є такий стратегічний партнер, як Китай.
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За його словами, ці навчання будуть обмежені – там з кожного боку буде по 4 кораблі у Східнокитайському морі.
Політтехнолог вважає, що ці навчання не мають ніякого стратегічного військового призначення.
Взагалі ніколи, здається, в історії Китай не був військовим партнером Радянського Союзу чи Росії. Тому тут немає ніяких причин вважати, що в них якесь стратегічне воєнне партнерство,
– пояснив Шейтельман.
На його думку, Росія для Китаю – це великий склад, такий собі ресурсний об'єкт, з якого треба забирати ресурси, чим вони і займаються.
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Крім того, як розповів Шейтельман, це для Китаю логістичний шлях, бо йому потрібно розвозити речі по світу, і велика частина кордону Китаю – це кордон з Росією. Їх часто треба розвозити залізницею чи портами через Росією.
Але ці дві країни навіть не можна назвати економічними партнерами. Бо партнерство – це коли ви торгуєте – і ти щось виготовляєш, і партнер щось виготовляє. А з Росією так не виходить. Тому ціль Китаю інша – забирати звідти ресурси,
– наголосив Шейтельман.