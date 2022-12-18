Лідера Китаю непокоять поразки РФ

Директор Центрального розвідувального управління Вільям Бернс вважає, що російський напад на Україну, і особливо провал його початкового плану, викликали занепокоєння у лідера КНР Сі Цзіньпіна. Про це він заявив у програмі американського громадського телебачення PBS.

Головне Зеленський сам займається передачею ППО Patriot Україні, втрати ворога: хронологія 298 дня війни

Я не думаю, що хтось ще з іноземних лідерів приділяв таку пильну увагу цій війні та поганим військовим результатам Росії, ніж Сі Цзіньпін, коли він думає про власні амбіції на Тайвані та в інших країнах,

– сказав Бернс.

За його словами, спостерігати за реакцією КНР на війну в Україні було цікаво, бо перед вторгненням Путін і Цзіньпін заявили про "безмежну дружбу". Втім, їхнє партнерство проявилося з часом, коли Китай відмовився постачати зброю Росії.

Як виявилося, це партнерство має певні межі, принаймні з точки зору небажання президента Сі надавати Путіну військову допомогу, про яку він просив під час війни в Україні.

ЦРУ у цьому конфлікті турбує ядерна риторика Кремля

На запитання про те, що найбільше турбує керівництво ЦРУ у цьому конфлікті, Бернс відповів, що це – ядерна риторика Кремля.

Я вважаю, що було дуже небезпечне брязкання ядерною зброєю, яким займаються Путін та інші навколо нього,

– сказав Бернс і додав, що заради цієї розмови він зустрічався з головою російської розвідки Сергієм Наришкіним.

За його словами, Москва намагається залякати Захід, але, він наполягає, що наразі американська розвідка "не бачить чітких доказів планів застосування тактичної ядерної зброї". Він вважає, що також було дуже корисно, що Сі Цзіньпін і прем'єр-міністр Індії теж висловили свою стурбованість щодо використання ядерної зброї.

Зазначимо, у середині листопада під час зустрічі із головою Служби зовнішньої розвідки Росії Сергієм Наришкіним директор ЦРУ Вільям Бернс застеріг Росію від використання ядерної зброї. Він попередив російську сторону про наслідки її застосування та небезпеки для стратегічної стабільності внаслідок таких дій.